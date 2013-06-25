هفتم تیرماه اوج تقابل حامیان ولایت فقیه با ضد انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی البرز در بیانیه ای به مناسبت هفتم تیرماه و هفته قوه قضائیه آورده است:

قسمتی از سخنان گهر بار مولای متقیان علی(ع) به مالک اشتر: (حق سنگین است و برداشتن آن دشوار، استخوانی آهنین و اندامی از پولاد می خواهد که در زیر بار گران حق فرسوده و خمیده نشود تو ای آهنین پیکر از سنگینی حق منال و بار طاقت فرسای وظیفه را مردانه به منزل برسان. بهترین فرصتی که شیطان با تو خلوت می کند ، میدانی کدام فرصت است ، آن موقع که جامه نخوت و تکبر پوشی و از نفس خویش خرسند و شاداب گردی ، پس مبادا که در مدت عمر به هر وضعیت که میگذرانی خود را بهتر و بالاتر شناسی)

در این بیانیه آمده است: هفتم تیرماه، اوج تقابل حامیان ولایت فقیه و عاشقان حقیقی حضرت امام خمینی(ره) و آرمان‌های بلند انقلاب و نظام با ضد انقلاب، معاندین و منافقین هزار چهره در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی میهن اسلامی به شمار می‌رود که در آن صحنه مظلومیت و عظمت ملت انقلابی ایران و همچنین عمق عصبانیت و کینه‌توزی استکبار جهانی و ایادی مزدور داخلی آنان آشکار شد.

قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران با پاسداري از قانون اساسي و سرلوحه قرار دادن رهنمودها و ارشادات رهبر معظم انقلاب به عنوان ركن اساسي نظام، مسئوليت خطير و حساسي را در پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت عهده دار است.

هفته قوه قضائیه فرصتی است مغتنم برای تکریم تلاش خالصانه قشر خدوم و متعهد در قوه قضایی کشور اسلامیمان و بویژه تجلیل و پاسداشت یاد و خاطره بزرگ معمار دستگاه قضایی، مجاهد نستوه و مجتهد متفکر، شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی(ره) و شهیدان والامقام این عرصه.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی(ره) و هفتاد و دو تن از یاران و یاوران صدیق امام خمینی(ره) ، فرارسیدن «هفته قوه قضائیه» را به تمامی خدمتگزاران در این عرصه خطیر صمیمانه تهنیت عرض نموده و از درگاه حق سلامت، سعادت و موفقیت لحظه افزون در سنگر خدمت رسانی به امت فهیم و حماسه ساز ایران اسلامی مسئلت می نماید.

