طرح افزایش مدارس صدرا مستلزم حمایت مسئولان است

حجت الاسلام عباس مسعودي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور قطع نيازمند حداقل 20 مدرسه ويژه آموزش علوم اسلامي و معارف ديني در استان هستيم.

مديرکل تبليغات اسلامي استان البرز در ادامه گفت: با توجه به بودجه‌اي که در اختيار داشتيم در ابتدا با راه‌اندازي سه مدرسه کار خود را آغاز کرديم و هم اکنون اين مدارس در استان داير بوده و والدين و دانش‌آموزان استقبال بسيار خوبي از آنها دارند.

وي افزود: پس از تکميل و تجهيز مدارس فوق که در حقيقت گام نخست طرح توسعه مدارس صدراي استان است، مدارس جديد در اين استان احداث و راه‌اندازي خواهد شد.

مديرکل تبليغات اسلامي استان البرز اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيم که صرف راه‌اندازي يک مدرسه ويژه علوم اسلامي کافي نيست و بايد معلمان آموزش‌ ديده و مجرب به همراه امکانات و تجهيزات علمي و استاندارد نيز در اختيار اين مدارس قرار گيرد.

مسعودي، تاکيد کرد: برنامه ما اين است که با دريافت اعتبارات مالي لازم در آينده نزديک اقدام به راه‌اندازي مدارس ديگري در استان البرز کرده و اين مهم نيازمند حمايت دستگاه‌هاي ذي‌ربط است.

وي در پايان گفت: خوشبختانه مسئولان و مديران استان به اين نياز واقف بوده و با حمايت‌هايي که دستگاه‌هاي ملي از اين طرح دارند، در آينده تعداد نزديک مدارس صدرا در استان البرز افزايش خواهد يافت.