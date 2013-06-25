 نوجوانان و جوانان کاراته روی تاتامی انتخابی/ عموزاده به تیم ملی نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های نوجوانان و جوانان در سال جاری حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و همچنین رقابتهای جهانی را پیش رو دارند و فدراسیون کاراته در تلاش است با برگزاری رقابتهای انتخابی اردوهای آماده سازی را تشکیل دهد.

این مسابقات در بخش کومیته طی روزهای 6 و 7 تیرماه در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار خواهد شد که بر اساس برنامه تنظیم شده رقابت‌های رده سنی نوجوانان (14 -15 سال) از ساعت 13 روز پنجشنبه ششم تیرماه در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار می شود و مراسم وزن کشی نیز 10:30 الی 11:30 همان روز انجام خواهد شد. پیکارهای جوانان (16 – 17سال) نیز ساعت 9 صبح روز جمعه هفتم تیرماه آغاز می‌شود و وزن‌کشی آن ساعت 7 الی 8:30 همان روز انجام می پذیرد.

قرار بود قبل از برگزاری این مسابقات، کادر فنی این تیم از سوی فدراسیون انتخاب و معرفی شود. هر چند خبرهای رسیده حکایت از حضور قطعی مهدی عموزاده به عنوان سرمربی و نفراتی چون حیدری، عبدلی، صمدی و .... به عنوان اعضای کادر فنی دارد ولی آشوری از احتمال اعلام اسامی کادر فنی بعد از رقابتها خبر داد.

دبیر فدراسیون کاراته بدون نام بردن از مربی خاصی در این خصوص به مهر گفت: هنوز برای انتخاب کادر فنی به جمع‌بندی لازم نرسیده ایم، اگر تا روز پنجشنبه این کار انجام شود که کادر فنی را معرفی می کنیم در غیراینصورت هفته آینده این کار انجام می شود.

وی در مورد حضور کادر فنی در مسابقات گفت: این رقابتها با حضور داوران رسمی و با سیستم خاص مسابقات انجام می شود. با این وجود اگر کادر فنی انتخاب نشود از برخی کارشناسان برای نظارت بر مسابقات دعوت خواهیم کرد.