آرمین قیطاسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این کنسرت روزهای 10 و 11 تیر ماه با اجرای ماندگارترین آثار سه دهه اخیر سینما و انیمیشین دنیا به صورت ریمیکس با تنظیم لاتین و پاپ در تالار وحدت برای علاقه مندان موسیقی اجرا می شود که به لحاظ انتخاب قطعات معتقدم کنسرت خاطره انگیزی خواهد بود.

وی كه از اعلام نام فيلم ها و انيميشن هايي كه قرارست موسيقي آنها را اجرا كنند خودداري كرده و دليل آن را ايجاد هيجان بيشتر مخاطبان حاضر در اجرا دانست، ادامه داد: این کنسرت با حضور بهترین نوازندگان سازهای کوبه ای، بادی و پاپ با حمایت دفتر موسیقی و مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد برگزار می شود که نسبت به کنسرت های قبلی گروه از حال و هوای متفاوت تر و اجرای قطعات تازه تری برخوردار خواهد بود.

رهبر و تنظیم کننده کنسرت ارکستر بادی بزرگ "آرس نوا" خاطرنشان کرد: گروه ما اولین گروه ارکستر بادی است که تا امروز كارهايي انجام داده كه پيش از اين در موسیقی کشورمان تجربه نشده است بنابراین تنها خواسته ای که از مسوولان داریم حمایت های بیشتر آنها از فعالیت های گروه است که بتوانیم هرچه بهتر كارهايمان را گسترش دهیم و دست به خلق آثاري بزنیم که بتواند در عرصه موسیقی تاثیرگذار باشد.

قیطاسی در معرفی اعضای ارکستر خود گفت: امیر حسین محمدیان، سایوری شفیعی، علی اصغر شمس آبادی، ترانه پوریوسف، کاوه وزیری، شایان حاصلی، آرین قیطاسی، امیر ملکی زاده، فرزان بیژنی، میلاد عباسی، حسام سید احمد، علی ضرابی، سیامک کریم پور، رضا آذر نجات، علیرضا مهدی زاده، امیر محمدی، آرش مقدم، دارا دارایی، محمد شعبانی، محمد نصری، محمدرضا پناهی نژاد، یاسین کشاورز و بهنام ابولقاسم به عنوان اعضای ارکستر و میثم مروستی، مهدی محمدی و عماد آمرکاشی به عنوان خوانندگان و سولیست مهمان در این کنسرت حضور دارند.

ارکستر آرس نوا ارکستری بادی محسوب می شود که علاوه بر سازهای ابوا، فلوت، کلارینت، ساکسیفون، فاگوت، ترمپت، هورن و ترومبون، سازهای دیگری چون پیانو، گیتار باس، گیتار الکتریک، طبل بزرگ و پرکاشن نیز در ساز بندی ارکستر گنجانده شده است. این گروه دارنده سه مقام اول در بخش رقابت کلاسیک جشنواره بین المللی موسیقی فجر و جوان است که تاکنون اجراهایی متعددی نیز در تالارهای مختلف داشته است.