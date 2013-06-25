به گزارش خبرگزاری مهر، وسائل نقلیه مجهز به فناوری " car-to-x" می توانند نسبت خطراتی که در نقاط دورتر از دید راننده وجود دارد هشدار دهد تا برای مثال راننده از وجود یک ترافیک سنگین یا برخورد دو اتومبیل که موجب توقف اضطراری می شود آگاه شود.

سازمانی که در پشت این فناوری قرار دارد " میدان حرکت هوشمند ایمن" نام دارد که به عنوان یک کنسرسیوم از اتومبیل سازانی که کارخانه های آنها در آلمان قرار دارد، در فرانکفورت فعالیت می کند.

شرکت دیملر سازنده اتومبیلهای مرسدس بنز، بی ام دبلیو، آئودی، فلکس واگن، فورد و اوپل در این کنسرسیوم حضور دارند.

این کنسرسیوم دارای بزرگترین میدان آزمایش ارتباطهای اتومبیل با اتومبیل در فرانکفورت است. تاکنون 500 راننده در این آزمایش شرکت کرده و این فناوری را در مسیر 1.7 میلیون کیلومتری آزمایش کرده اند.

کنسرسیوم" میدان حرکت هوشمند ایمن" اعلام کرده است که می توان در سال 2015 انتظار داشت که اتومبیل ها به حرف در آیند.

این اتومبیلها دارای چندین ویژگی جدید و برجسته هستند اما از ظاهر آنها نمی توان قضاوت کرد که این اتومبیلها سخنگو هستند.

از داخل بزرگترین سرنخ وجود یک مونیتور اضافی است که روی داشبورد نصب شده است. تجهیزات الکترونیکی نصب شده در این اتومبیل تصاویر و صداها را به دستگاه ارسال می کند تا دستگاه اطلاعات و هشدارها را به راننده ارائه کند. اگر یک وضعیت مبرم باشد، صدای هشدار شنیده شده و صفحه نمایش قرمز می شود.

شرکت آئودی مکانیسمهای دیگر را از جمله لرزاندن فرمان اتومبیل و فیدبک اجباری پدالها را نیز آزمایش می کند، تا وقتی که راننده می خواهد سرعت بگیرد، اتومبیل مانع وی شده و یا پدالها را به لرزه آورد.

براساس اظهارات رابرت منز یکی از توسعه دهندگان آئودی این ویژگی ها برای جلب توجه راننده است، اکثر این اطلاعات تنها برای آگاهی راننده است و نیازی به آماده باش تمام مسافران نیست.

ارتباط اتومبیلها در این فناوری تنها مسئله ساخت اتومبیلهای هوشمند نیست. علائم ترافیک تعاملی، تجهیز علائم ترافیک به حسگرهایی که با یکدیگر تعامل دارند و در همان محوطه اطلاعات را با سایر اتومبیلها مبادله می کنند.

چراغهای هوشمند ترافیکی می توانند به یک اتومبیل بگویند که با چه سرعتی حرکت کند تا چراغ ترافیکی بعدی در سر راهش سبز باشد.

با درنظرگیری آمار تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن، این فناوری می تواند تحول بزرگی در امنیت جاده ها و خیابانها تلقی شود.