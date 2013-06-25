اعتبارات قطره چکاني دواي درد بزرگراه خواجه تا نوردوز نيست

به گزارش خبرنگار مهر ، الهویردی دهقانی امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اينکه تنها يک قطعه از خواجه تا ورزقان اين بزرگراه نيازمند يک هزار و 300 ميليارد ريال اعتبار است گفت: با تامين اين ميزان اعتبار در کمتر از دو سال شاهد بهره بردار از اين طرح خواهيم بود.

وی افزود: با رايزني ای که با مجموعه صنايع مس و منطقه آزاد ارس صورت گرفته اين دو مجموعه متعهد شده اند تا بخشهايي از مسير پروژه بزرگراه خواجه – ورزقان – خاروانا – نوردوز را اجراء کنند.

دهقانی تعهدات شرکت ملی مس ایران را در ۳۴ کیلومتر از شاللي تا ورزقان با اعتباري معادل يک هزار و 100 ميليارد ريال عنوان کرد و گفت: این قطعه در دو بخش 17 کيلومتري و هر کدام با 550 ميليارد ريال اعتبار در مرحله برگزاری مناقصه و واگذاري به پيمانکار است.

وی ديگر دستگاه متولي در اين پروژه را راه و شهرسازي اعلام کرد و گفت: 10و نیم کیلومتر از اين مسیر در قطعه خواجه به شاللي بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که به دليل عدم تامين اعتبار در تايم تعطيلات به سر مي برد.

اين نماينده مجلس نهم اعتبارات سال گذشته اين پروژه در بخش تعهدات راه و شهرسازي را 16 ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: از اين ميزان اعتبار تنها يک ميليارد ريال آن تخصيص يافته است.

وي درباره بودجه سال 92 تعريف شده براي اين مجموعه در بخش تعهدات راه و شهرسازي نيز گفت: اعتباري معادل سال گذشته در بودجه امسال براي اين بخش از بزرگراه خواجه تا نودوز اختصاص يافته که بايد منتظر اقدامات لازم براي جذب اين اعتبار از سوي نهاده مربوطه باشيم.

نماينده ورزقان و خاروانا در مجلس نهم تاکيد کرد: براي بخش تعهدات راه و شهرسازي 200 ميليارد ريال اعتبار نياز است که با روند کنوني و اختصاص سالانه 16 ميليارد ريال و بدون احتساب هزينه هاي ديگر و تورم 20 سال زمان براي اتمام تنها اين قطعه زمان لازم است.

دهقاني با اشاره بر افزايش بار ترافيکي ترددها صورت گرفته در منطقه ورزقان ابراز داشت: اين افزايش ترافيک زمينه ساز بسياري خطرات جبران ناپذير در منطقه شده که بايد در اسرع وقت براي رفع اين مشکل چاره انديشي شود.

در اثر زلزله 6.2 ريشتري 21 خرداد و پس لرزه هاي آن خسارتي به ارزش 560 ميليارد ريال به راه هاي شهرستان هاي متاثر از اين حادثه وارد شده که 5 کيلومتر راه اصلي، 125 کيلومتر راه فرعي و 410 کيلومتر راه روستايي را دچار تخريب نموده است.

از اين حجم خسارت55کيلومتر راه فرعي و 150 کيلومتر راه روستايي معادل ارزش ريالي 160 ميليارد راههاي ورزقان تخريب شدند.

در حال حاضر استان آذربایجان‌شرقی در مجموع با 13 هزار و 331 کیلومتر راه اصلی، فرعی، آزاد راه، بزرگراه و راه روستایی جزو یکی از راهدارترین استان‌های کشور محسوب می‌شود، اين حجم راه به عنوان 220 کیلومتر آزاد راه، 299 کیلومتر بزرگراه، یک‌هزار و 30 کیلومتر راه اصلی، یک‌هزار و 723 کیلومتر راه فرعی محسوب مي شود که 10 هزار و 60 کیلومتر راه روستايي را بايد به تفکيهاي اشاره شده اضافه کرد و با تقسيم بندي 4 هزار و 378 کیلومتر راه روستایی آسفالته، یک‌ هزار و 696 کیلومتر راه روستایی شوسه و 3 هزار و 986 کیلومتر راه روستایی احداث شده مشخص مي شوند.