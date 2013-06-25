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۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۹

نعیمی:

56 خانه بهداشت گلستان نیمه کاره است

56 خانه بهداشت گلستان نیمه کاره است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: 56 خانه بهداشت از مجموع 602 واحد در استان نیمه کاره است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم نعیمی صبح سه شنبه در بازدید از پروژه های خانه بهداشت مرکز استان افزود: برای تکمیل این خانه های بهداشت هشت میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
 
وی اظهار داشت: از این میزان، سه میلیارد ریال برای خرید تجهیزات و بقیه برای تکمیل ساختمان هزینه می شود.
 
وی همچنین از آغاز احداث 9 واحد خانه بهداشت در سطح استان خبر داد و گفت: با تکمیل این خانه های بهداشت، واحدهای استیجاری در استان نخواهیم داشت.
 
نعمیمی یادآورشد: در سطح استان 602 خانه بهداشت وجود دارد و جمعیت روستایی استان را تحت پوشش قرار می دهند.
 
کد مطلب 2083416

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