56 خانه بهداشت گلستان نیمه کاره است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم نعیمی صبح سه شنبه در بازدید از پروژه های خانه بهداشت مرکز استان افزود: برای تکمیل این خانه های بهداشت هشت میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: از این میزان، سه میلیارد ریال برای خرید تجهیزات و بقیه برای تکمیل ساختمان هزینه می شود.
وی همچنین از آغاز احداث 9 واحد خانه بهداشت در سطح استان خبر داد و گفت: با تکمیل این خانه های بهداشت، واحدهای استیجاری در استان نخواهیم داشت.
نعمیمی یادآورشد: در سطح استان 602 خانه بهداشت وجود دارد و جمعیت روستایی استان را تحت پوشش قرار می دهند.
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