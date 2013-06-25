نمایشگاه عکس و نقاشی بمباران شیمیایی در سردشت برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه بیش از 100 اثر عکس و نقاشی هنرمندان سردشتی در معرض دید عموم گذاشته شده است.

در این آثار مظلومیت بیماران شیمیایی سردشت و مقاومت مردم بی دفاع این شهرستان در برابر نیروهای رژیم بعثی عراق به تصویر کشیده شده است.

این نمایشگاه به مناسبت سالروز بمباران شیمایی سردشت و با هدف زنده نگهداشتن یاد و خاطر شهدا و جانبازان این بمباران شیمیایی دایر شده است.

در هفتم تیر 66 سردشت مورد حمله بمباران شیمیایی نیروهای بعث عراق قرار گرفت که این حمله بیش از 130 شهید و دو هزار مصدوم شیمیایی برجای گذاشت.

پس از اين حادثه ايران سردشت را نخستين شهر قرباني جنگ‌افزارهاي شيميايي در جهان ناميد.