  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۰

نمایشگاه عکس و نقاشی بمباران شیمیایی در سردشت برپا شد

نمایشگاه عکس و نقاشی بمباران شیمیایی در سردشت برپا شد

ارومیه – خبرگزاری مهر: در آستانه بیست و ششمین سالروز بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعثی عراق نمایشگاه عکس و نقاشی صبح روز سه شنبه با موضوع اثرات زیانبار بمباران شیمیایی در سردشت برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه بیش از 100 اثر عکس و نقاشی هنرمندان سردشتی در معرض دید عموم گذاشته شده است.

در این آثار مظلومیت بیماران شیمیایی سردشت و مقاومت مردم بی دفاع این شهرستان در برابر نیروهای رژیم بعثی عراق به تصویر کشیده شده است.

این نمایشگاه به مناسبت سالروز بمباران شیمایی سردشت و با هدف زنده نگهداشتن یاد و خاطر شهدا و جانبازان این بمباران شیمیایی دایر شده است.

در هفتم تیر 66 سردشت مورد حمله بمباران شیمیایی نیروهای بعث عراق قرار گرفت که این حمله بیش از 130 شهید و دو هزار مصدوم شیمیایی برجای گذاشت.

پس از اين حادثه ايران سردشت را نخستين شهر قرباني جنگ‌افزارهاي شيميايي در جهان ناميد.

کد مطلب 2083426

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها