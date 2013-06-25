تنها واحدهای پستی دولتی مجاز به ارائه کد پستی هستند

غلامرضا حمیدی در گفتگو با خبرگار مهر اظهار داشت: با توجه به آغاز ثبت نام اظهار نامه های مالیاتی ضنوف و مشاغل و لزوم درج کد پستی در اظهار نامه تنها واحد های پستی دولتی مجاز به ارائه کد پستی هستند.

وی با بیان اینکه افراد برای دریافت کد پستی خود باید به واحد های پستی مراجعه کنند، گفت: ارائه کدپستی توسط سایر مراجع دیگر از قبیل دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده و معتبر نیست.

حمیدی اظهار داشت: با توجه به همزمانی روزهای پایان طرح ثبت اظهارنامه های مالیاتی و روزهای آغازین ماه مبارک رمضان و نیز افزایش مراجعه متقاضیان کدپستی در روزهای پایانی از شهروندان استان البرز درخواست دارم نسبت به اخذ کدپستی مورد نیاز خود در اسرع وقت اقدام نمایند.