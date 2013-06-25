دستبندهای تایوانی در انتظار زندانیان/ منتظر ارز مبادله ای هستیم

غلامحسين اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعتبار مورد نظر براي خريد دستبندهاي الكترونيكي زندانيان در بودجه سال 92 دیده شده است. البته نمونه های دستبندها خارجی است و هنوز دستبند الکترونیکی داخلی با امنیت بالا به ما ارائه نشده است. برای همین در مرحله اول دستبندهای خارجی را خریداری می کنیم كه كشور تایيد شده به جهت ارائه محصول تايوان است و منتظر هستيم به ما ارز مبادله اي اختصاص دهند كه هنوز اين كار انجام نشده است.



رئیس سازمان زندانها گفت: پیش بینی شده است ابتدا برای زندانیانی که در خارج از زندان می خواهند کار کنند این دستبندها ارائه شود ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی و بودجه سال 92 شرايط اولويتها مشخص شده و تعداد این افراد بیشتر خواهد شد.

اسماعيلي اظهار داشت: تکنولوژی بکار رفته در این دستبندها به این صورت است که اگر مددجو از محدوده تعریف شده خارج شود، یک پیغام هشدار در سامانه و همچنین در خود دستبند به صورت آلارم لرزشی ایجاد می‌شود و در صورتی که فرد از محدوده تعریف شده خارج شود این امتیاز از وی سلب و فرد به زندان بسته منتقل می‌شود.