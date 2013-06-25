استعداد جهادگران بسيج دانشجويي براي اعزام به مناطق محروم 700 نفر اردو است

به گزارش خبرگزاری مهر، ميلاد رحيمي افزود: 60 درصد اعضاي اردوهای جهادی را خواهران و 40 درصد آن را برادران تشكيل مي دهند.

وي با بيان اينكه اعزام گروه هاي جهادي استان به مناطق محروم در دو مرحله صورت مي گيرد، گفت: بخش اول برگزاري اين اردو ها از پايان انتخابات تا اول ماه مبارك رمضان و بخش دوم آن نيز از پايان ماه مبارك رمضان آغاز تا اول مهر ماه سال جاري ادامه خواهد داشت.

رحيمي در ادامه اظهار داشت: با توجه به شرايط كنوني، احتمال مي رود همچون سالهاي گذشته جهادگران در ماه مبارك رمضان با حضور در مناطق محروم به تبليغ فرايض ديني (اكرام ايتام ) بپردازند.

وي در خصوص گستره فعاليتي گروههاي جهادي در مناطق مرزي و ديگر مناطق محروم استان عنوان کرد: مناطق هدف اين گروه ها شهرك كالايماني و روستاهاي تابع آن و مناطقي نیز از شهرستان راز و جرگلان و منطقه گيفان و ديگر مناطق محروم استان خواهد بود.

اين مسئول جهادي به حضور گروه هاي جهادي ميهمان خارج از استان اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به عملكرد مثبت معاونت سازندگي ناحيه دانشجويي اين استان در ميان سار نواحي كشور، در خواست هاي فراواني از طرف گروه هاي جهادي ميهمان خارج از استان براي حضور در مناطق محروم اعلام شده كه اميدواريم این حضور منشاء خير و برکت براي مردم ولايتمدار خراسان شمالي باشد.

رحيمي خواستار حمايت مسئولان از گروه هاي جهادي مستقر در استان شد و افزود : گروه هاي جهادي براي انتقال امكانات و تجهيزات به مناطق محروم استان همیارو کمک دولت هستند و بنابراین گام نخست در حمايت از اين گروه ها، برعهده دولت است.

وي در ادامه گفت: حمايت دولت از اين جوانان بسيجي سبب ترويج فرهنگ كار و تلاش در ميان جوانان، سازندگي و آباداني كشور به دست پر توان جوانان مومن و انقلابي و از طرفي نيز باعث دلگرمي مردم مناطق محروم استان به نظام و انقلاب اسلامي خواهد شد .

رحيمي اضافه كرد: متاسفانه با وجود پيگيري هاي مكرر و وجود دستورالعمل ها و تفاهم نامه هاي متعدد و با وجود تغيرات مديريتي گسترده در استان، دولت عملا نقش خودش را در اين حمايت كم رنگ و معطوف به چند دستگاه اجرايي نموده است .

وي از دستگاه هاي الگو در حمايت از فعاليت هاي جهادي قدردانی کرد و افزود : مجموعه همكاري هاي متقابل اين معاونت با دستگاه هايي همچون كميته امداد ، سازمان ورزش و جوانان ، دانشگاه علوم پزشكي ، معاون امور روستايي استانداري ، فرمانداري ها ، آموزش و پرورش و نهاد هاي دانشگاهي به عنوان الگو در حمايت از گروه هاي جهادي قابل تعميم به ساير نهادهاست.

اين مسئول جهادي حوزه فعاليت گروه هاي جهادي را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به رشته هاي تحصيلي دانشجويان جهادگر، محدوديتي از لحاظ عرصه هاي كاري براي قشر دانشجو وجود ندارد كه البته با ميدان دادن و واگذاري مسئوليت به آنها اين توانايي بالقوه در جوانان نمايان خواهد شد.

رحيمي اظهار داشت: با توجه به نياز هاي مناطق محروم عمده فعاليت هاي اين گروه ها معطوف به فعاليت هاي فرهنگي ، عمراني، مذهبي ، بهداشت و درمان، آموزشي و اقتصاد مقاومتي است.

وي در خصوص اقتصاد مقاومتي كه مهمترين مسئله روز كشور است تاکید کرد: مهمترين مسئله اي كه امروز به دغدغه مردم و دولت تبديل شده بحث اقتصاد و اشتغال است كه اين مهم بارها توسط مقام معظم رهبري تحت عناوين مختلف در سال هاي اخير به مسئولان گوشزد شده است.

مدير سازندگي كار آمد سازي ناحيه بسيج دانشجويي خراسان شمالي گفت: در گام اول حضور جوانان بسيجي و جهادگر در مناطق محروم مروج فرهنگ جهاد و مقاومت در بحث اقتصاد مقاومتي است كه جوانان با ترويج كار آفريني، آموزش مشاغل خانگي، آموزش كشاورزي و ... در روستاها اين امكان را فراهم مي آورند.