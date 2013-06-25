به گزارش خبرگزاری مهر بهرام سوادکوهی گفت: با صرف اعتباری بالغبر یک میلیارد و 800 میلیون تومان و برای اولینبار طرح توزیع فراگیر سبد کالا در اصفهان اجرا میشود.
وی افزود: این سبد کالا شامل 10 قلم اجناس مورد نیاز افراد تحت پوشش است که در ماه مبارک رمضان توزیع میشود.
سواد کوهی ادامه داد: در سال گذشته و در مجموع 189 هزار نفر تحت حمایت این کمیته در استان در طرح اطعام نیازمندان و با صرف اعتباری بالغ بر 900 میلیون تومان شرکت داده شدند که این طرح امسال نیز در کنار سبد کالا برای دومین سال پیاپی اجرا میشود.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف اطلاع رسانی از فرایند حمایت از نیازمندان توسط مردم، معرفی طرحهای مشارکتهای مردمی، معرفی توانمندی های افراد تحت پوشش و ثبتنام در طرح های اکرام ایتام و محسنین در نمایشگاه بینالمللی اصفهان را از دیگر برنامههای این اداره در طول ایام ماه مبارک رمضان عنوان کرد.
وی افزود: در این نمایشگاه که از 20تا 25 تیرماه (2 الی 7 ماه مبارک رمضان) در محل دائمی نمایشگاه بین اللملی استان اصفهان برپا خواهد شد، بازارچه فروش و طرح های اشتغال و خودکفایی افراد تحت پوشش به نمایش گذاشته میشود و بازدید کنندگان می توانند در کنار بازدید از این نمایشگاه در طرحهای اکرام، محسنین و سایر طرح های حمایتی کمیته امداد ثبت نام و مشارکت کنند.
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