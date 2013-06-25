دفتر انجمن شعر و ادب پیشوا به زودی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شعر و ادب شهرستان پیشوا صبح سه شنبه با حضور امیرحسین طاهری سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشوا، نویسندگان، شاعران و فرهیختگان شهرستان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشوا برگزار شد .

امیرحسین طاهری در این نشست ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت امام عصر(عج) حرکت شاعران شهرستان برای تشکیل انجمن شعر و ادب را مثبت ارزیابی كرد و گفت: امیدوارم این انجمن حركت خود را به سوی تكامل و جستجوی استعدادها در بین جوانان شهرستان خوب پیش ببرد و باعث شود که یک انجمن منسجم، پویا و کارآمد داشته باشیم.

وی افزود: به زودی دفتر انجمن شعر و ادب شهرستان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان افتتاح می شود و تمامی علاقه مندان به شعر ادب می توانند برای عضویت در این انجمن به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا مراجعه کنند.

در ادامه اعضای انجمن و مدعوین حاضر در این نشست در خصوص پیشرفت کیفی و کمی آثار خود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان اعضای انجمن شعر و ادب به توافق رسیدند که به صورت هفتگی و هر هفته روزهای یکشنبه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا از ساعت 18 پذیرای شعرا و اهل ادب باشند.