  1. دانشگاه و فناوری
۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۲

تعداد اجسام شناسایی شده نزدیک به زمین به 10 هزار رسید

تعداد اجسام شناسایی شده نزدیک به زمین به 10 هزار رسید

ستاره شناسهای آمریکایی یک نقطه عطف کیهانی و کشف ده هزارمین جسم نزدیک به زمین را شناسایی کردند، این جسم سیارکی است که "2013 MZ5" نامگذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با شناسایی جدیدترین سیارک نزدیک به زمین تعداد سیارکها و دنباله دارهایی که می توانند از نزدیک زمین عبور کنند به 10 هزار مورد رسید.

براساس اعلام آزمایشگاه رانش جت ناسا، این سیارک توسط تلسکوپ پن استارز-1 (Pan-STARRS-1) که در قله 3 هزار متری هالئاکالا در جزیره مائوئی در ایالات هاوایی آمریکا قرار دارد، شناسایی شده است.

اجسام نزدیک به زمین یا NEOها سیارکها و دنباله دارهایی هستند که به فاصله مداری زمین تا 45 میلیون کیلومتری نزدیک می شوند.

لیدلی جانسون مدیر اجرایی برنامه مشاهدات اجسام نزدیک به زمین در سازمان فضایی ناسا که دفتر مرکز آن در واشنگتن قرار دارد گفت: یافتن ده هزارمین شی نزدیک به زمین یک نقطه عطف مهم تلقی می شود، اما این احتمال وجود دارد که تعداد بیشتری از این اجسام نزدیک به زمین پیدا شوند.

اندازه اجسام نزدیک به زمین متغیر است، بزرگی آنها از چند متر تا 40 کیلومتر متغیر است. بزرگترین جسم نزدیک به زمین سیارکی به نام "1036 Ganymed " است که اندازه آن 40 کیلومتر تخمین زده شده است.

سیارک تازه کشف شده 2013 MZ5  حدود 304 متر بلندی داشته و مدار آن به صورتی نیست که نزدیک شدن آن را به زمین یک خطر بالقوه درنظر بگیریم.

سیارکها، سیارات بسیار کوچکی هستند که از صخره و فلز ساخته شده‌اند و معمولاً اجسام نامنتظمی هستند و هزاران نوع از آنها در منظومه خورشیدی ما وجود دارند.
 

کد مطلب 2083500

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