منیژه محامدی کارگردان با سابقه تئاتر درباره جدیدترین فعالیت نمایشی خود در مقام کارگردان در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: چند ماه پیش توسط ابراهیم گلهدارزاده که مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران است به بنده اعلام شد که آذرماه در سالن چهارسو نوبت اجرایی دارم. وقتی این موضوع را بررسی کردم متوجه شدم که 20 مهرماه نوبت اجرایی در اختیارم قرار گرفته است ولی به دلیل سفری که پیشرو دارم و 20 شهریورماه به ایران برمیگردم، نوبت اجرایی خود را به 25 مهرماه موکول کردم.
وی یادآور شد: نمیدانم مگر چقدر تئاتر داریم که سه شورای هنری تئاتر شهر، نظارت و ارزشیابی و حمایت از تولید آثار نمایشی باید وجود داشته باشد. من نسخههایی مجزا از نمایشنامه مدنظرم را به این سه شورا ارائه دادم. شورای هنری مجموعه تئاتر شهر اثر را پذیرفت و برای تأیید به شورای نظارت و ارزشیابی رفت.
این کارگردان تئاتر با اشاره به نمایشنامه "تیغ و استخوان" نوشته دیوید ریب و ارائه آن برای اجرا درباره داستان اثر توضیح داد: این نمایشنامه روایتگر پسری است که در جنگ ویتنام بوده و وقتی به خانه بر میگردد کور شده است و چون در تخیل و فکرش دختری ویتنامی وجود دارد، از سوی پدر و مادر خود طرد میشود. شرایط به گونهای پیش میرود که این پسر خود را نابود کند.
محامدی ادامه داد: این نمایشنامه مانند سریالهای متداول آمریکایی پایان خوشی ندارد و نشاندهنده برخورد نامناسب میان اعضای خانوادههای آمریکایی است که برخی مواقع رخ میدهد اما همواره در سریالها این روابط خوب نشان داده میشود.
کارگردان نمایشهای "سووشون" و "چشماندازی از پل" با اشاره به پاسخ منفی شورای نظارت و ارزشیابی در خصوص تصویب نمایشنامه ارائه شده برای اجرا یادآور شد: پاسخ آقای الوند رییس شورای نظارت و ارزشیابی به بنده این بود که در خانوادههای ایرانی چنین برخوردی وجود ندارد و همه با آغوش باز از فرزندانشان که از جنگ تحمیلی برگشتند استقبال کردند.
این هنرمند تئاتر تصریح کرد: من نمیدانم نمایشنامه "تیغ و استخوان" نوشته دیوید ریب چه ربطی به دفاع مقدس و جنگ ایران و عراق دارد! ضمن اینکه مشکل موجود برای یک سرباز آمریکایی در جنگ ویتنام رخ داده و هیچ ربطی به موضوع دفاع مقدس ما ندارد. در سال گذشته هم آقای الوند درباره کار قبلی من نیز ایرادهایی را وارد کرد تا از اجرای من حمایت لازم صورت نگیرد. رییس شورای نظارت درباره نمایشنامه "تیغ و استخوان" به من گفته بود که در شورای نظارت اثر را تصویب میکنم و برای حمایت از اثر هم در شورای حمایت دفاع میکنم. اما خانم مقتدی در تماسی که با من داشت گفت که آقای الوند گفته اثر تصویب نشده و مشکلات زیادی دارد.
محامدی افزود: نمیدانم چرا اینقدر دروغ گفته میشود. به خاطر منافع شخصی برخی افراد، شرایط برای تئاتر و تئاتریها سخت شده است.
کارگردان نمایش "پس از سقوط" در پایان تأکید کرد: مگر چند هنرمند قدیمی در تئاتر ایران کار میکنند. بهرام بیضایی که از ایران رفت و علی رفیعی هم که مجبور است با دانشجویان جوان کار کند. حتما من و امثال من هم باید کنار بکشیم و کار نکنیم.
گلایه محامدی از برخوردهای سلیقهای
متن خارجی را میگویند با رفتار ایرانیها در دفاع مقدس همخوانی ندارد
منیژه محامدی درباره ارائه نمایشنامه "تیغ و استخوان" نوشته دیوید ریب با روایت سربازی در جنگ ویتنام برای اجرا عمومی و پاسخ منفی شورای نظارت و ارزشیابی و مرتبط کردن این اثر با موضوع دفاع مقدس گفت: منافع شخصی برخی افراد شرایط را برای تئاتر و تئاتریها سخت کرده است.
منیژه محامدی کارگردان با سابقه تئاتر درباره جدیدترین فعالیت نمایشی خود در مقام کارگردان در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: چند ماه پیش توسط ابراهیم گلهدارزاده که مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران است به بنده اعلام شد که آذرماه در سالن چهارسو نوبت اجرایی دارم. وقتی این موضوع را بررسی کردم متوجه شدم که 20 مهرماه نوبت اجرایی در اختیارم قرار گرفته است ولی به دلیل سفری که پیشرو دارم و 20 شهریورماه به ایران برمیگردم، نوبت اجرایی خود را به 25 مهرماه موکول کردم.
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