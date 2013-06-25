كتاب باید بر مبنای نیاز جامعه به نگارش در آيد/ ایجاد ايستگاه هاي مطالعه در اتوبوس ها مورد توجه قرار گيرد

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا قاسمي فرزاد پيش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح فاز دوم ايستگاهاي مطالعاتي شهر همدان، با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي تلاش خود را براي آگاهي وبصيرت مردم قرار داده است، گفت: علي رغم تاكيدات رهبري به لزوم رونق گرفتن كتابخواني در كشور هنوز خواسته ایشان محقق نشده است.

وي بيان داشت: آنچه در كتاب ها به نگارش در مي آيد بايد در حداقل صفحات بيشتر داشته ها را به مردم انتقال دهد.

معاون سياسي امنيتي استاندار همدانبا اشاره به اینکه براي مطالعه كمتر وقت صرف مي كنيم، گفت: بايد ايستگاهاي مطالعاتي در مراكز مختلفی كه مردم اجتماع بيشتري دارند، ایجاد شود.

وی بيان داشت: بايد ايجاد ايستگاه هاي مطالعه در اتوبوس ها و پارك ها مورد توجه قرار گيرد.

وي اذعان داشت: پيش بيني ايجاد 22 پايگاه تا پايان سال جاري در همدان قابل قبول نيست.

معاون سياسي- امنيتي استانداري همدان با اشاره به اينكه كتاب هايي بايد در ايستگاهاي مطالعاتي قرار گيرد كه مورد نياز مراجعه كنندگان باشد، گفت: اكثر مراجعه كنندگان به استانداري بيشتر به دنبال شكايت هستند.

قاسمي با تاكيد بر لزوم غني بودن كتاب ها عنوان كرد: با توجه به تاكيد رهبري بر لزوم پر رنگ تر شدن فرهنگ ايراني اسلامي بايد در نگارش كتاب ها نيز به اين سمت حركت كند.

وی در ادامه با بیان اینکه هدايت رهبري ايران را به ساحل هدايت و نجات رساند، ادامه داد: حماسه بزرگ مردم در شركت انتخابات جهانيان را مبهوت كرد.

معاون سياسي امنيتي استانداري همدان با تاكيد براينكه دشمنان ايران هنوز نمي توانند در برابر حماسه مردم ايران موضعي بگيرند، عنوان كرد: برگزاري انتخابات رياست جمهوري باعث استحكام نظام اسلامي شد.

قاسمي فرزاد اذعان داشت: پايه نظام اسلامي بر مبناي دين و دانش است اما مبناي نظام شاهنشاهي بر جهل وناداني مردم قرار گرفته بود.