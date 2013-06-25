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۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۴

محمدی خبرداد:

18 دستگاه اجرایی زنجان در سال گذشته بازرسی شد

18 دستگاه اجرایی زنجان در سال گذشته بازرسی شد

زنجان-خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرسی استان زنجان از بازرسی 18 دستگاه اجرایی در استان زنجان در سال گذشته خبر دادوگفت: در راستای بازرسی های انجام گرفته از دستگاههای اجرایی برخی از دستگاهها عملکرد خوبی داشتند.

رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر  افزود: نظارت دقیق بر اجرای صحیح امور در دستگاههای اجرایی اولویت کاری این سازمان است و در این راستا این سازمان سالانه اقدامات خوبی را در این زمینه را در دستور کاری خود دارد.

وی اظهار داشت: متاسفانه در برخی از دستگاههای اجرایی تخلفاتی مشاهده شده و در این راستا این افراد به دادگستری معرفی شده اند .

مدیرکل بازرسی استان زنجان گفت: در همین راستا شش نفر از متخلفان دستگاههای اجرایی به دستگاه قضا ارجاع داده شدند.

محمدی به پرونده مربوط به تخلف یک شرکت زنجانی که اقدام به دریافت وام از یکی از بانک‌های استان به منظور معامله با یک شرکت خارجی کرده بود اشاره کردو گفت: با بازرسی‌های که انجام گرفت سهام‌دار شرکت خارجی همان فردی بود که در شرکت زنجانی مشغول به فعالیت بوده است.

وی به مدیران دستگاههای اجرایی و شرکت ها توصیه کرد چک سفید را در اختیار کارمندان قرار ندهند چرا که این کارموجب وسوسه کارمند می شود به خصوص جوانان را بیشتر وسوسه می کند و این کار باعث ایجاد تخلف در دستگاه اجرایی می شود.

مدیر کل بازرسی استان زنجان افزود: در راستای جلوگیری از تخلفات دستگاههای اجرایی این سازمان بازرسی محسوس و غیر محسوس خود را به جد در دستور کاری خود دارد.

محمدی تصریح کرد: با متخلفانی که از امکانات دولتی به هر نحوی سوء استفاده کنند به صورت جدی برخورد قانونی صورت می گیرد.

کد مطلب 2083527

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