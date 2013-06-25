خیران به کتابخانه سازی کم توجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسینی صبح سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نکا افزود: اعضاي انجمن كتابخانه هاي عمومي و نهضت مطالعه مفيد، توسط نهادهاي قانون گذار مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين شدند.

وی گفت: همه اين اعضاي حقوقي در راستاي فرهنگ سازي براي افزايش سرانه مطالعه مفيد در جامعه و بوجود آوردن انقلاب در زمينه كتابخانه سازي مسئول هستند كه از ظرفيت خيران كتابخانه ساز براي اين امر بايد نهايت استفاده را صورت داد.

دبير نهضت مطالعه مفيد كشور به توجه ويژه مراجع تقليد شيعه در طول تاريخ به كتابخانه سازي اشاره كرد و افزود: متاسفانه كتابخانه سازي اهميت خود را بين خيرين از دست داده و براي احياي اين امر مهم مسئولين مربوطه بايد همت بيشتري به خرج دهند.



وي با ارائه آمارهايي از ميزان كمي و كيفي برگزاري جلسات انجمن كتابخانه هاي عمومي كشور، به عملكرد مناسب شهرستان نكا اشاره كرد و گفت: انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان نكا با رعايت استانداردها از ميانگين كشوري همواره بالاتر بوده كه اين موضوع نشانگر رويكرد فرهنگي مناسب مسئولين است.



در اين جلسه همچنين با پيشنهاد ارائه شده از طرف شهردار نكا، زميني به مساحت 1300 متر مربع در مركز شهر به ساخت كتابخانه اختصاص يافت و مصوب شد شهردار نكا مقدمات اوليه براي اجراي اين طرح را فراهم نمايد.



فرماندار نكا نيز زميني به مساحت 500 متر مربع را در شهرك مسكن مهر 1800 واحدي اين شهرستان به كتابخانه اختصاص داد و مصوب شد فرماندار نكا در جلسه شوراي مسكن اين موضوع را به تصويب نهايي برساند.



مصوب شد كانون بازنشستگان در راستاي تحقق سند چشم انداز 1404 نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور مشاور يا مشاوريني را از بين بازنشستگان اداري و فرهنگي شهرستان نكا جهت كمك و ياري رساني به امر كتاب و كتابخواني به رئيس اداره كتابخانه عمومي معرفي کند.

