آغاز به کار پیش از موعد شوراهای شهر و روستا تصویب نشد 

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فوریت طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در همزمانی آغاز به کار شوراها و دولت جدید در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تصویب نشد.

مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران یکی از طراحان این طرح در خصوص علت فوریت آن گفت: در انتخابات شوراهای شهر برخی اعضای سابق شوراها رای آوردند و برخی نیز رای نیاوردند که این امکان وجود دارد انگیزه کار کردن در افرادی که رای نیاوردند کمتر شود و به این خاطر که تصمیمات در شورای شهر روزمره است و باید هر روز تصمیم جدیدی گرفته شود این امکان وجود دارد به علت بی انگیزگی برخی افراد در کارها مشکل ایجاد شود.

نماینده مردم تهران افزود: البته اگر خدایی ناکرده برخی افراد نیز به دنبال مفسده باشند بهترین فرصت است تا زمان شروع به کار شوراهای جدید برنامه های خود را اجرایی کنند.

در ادامه سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین به عنوان مخالف فوریت این طرح گفت: هنوز نتیجه انتخابات شوراها در برخی روستاها و شهرها تایید نشده است و هیات های نظارت در حال بررسی اعتراضات هستند.

وی افزود: مجلس نباید طرحی را که در هفته های قبل دو فوریت آن را تصویب کرد دوباره بخواهد با یک طرح دو فوریتی تغییر دهد چرا که در تاریخ 19/3/92 طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات به تصویب مجلس رسید.

در ادامه همچنین محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان به عنوان یکی از موافقان دو فوریت این طرح گفت: در تاریخ 24 تیر کاملاً تکلیف انتخابات شوراهای شهر مشخص شده است و هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: ساختار شوراها در بسیاری از شهرها و روستاها بعد از انتخابات اخیر تغییر کرده است و ساختار جدید حکایت از پیشرفت و رو به جلو بودن شوراها دارد.

عثمانی اظهار داشت: شاهد هستیم در برخی شهرها و روستاها در این فاصله اندک یعنی بعد از اعلام نتایج انتخابات تا آغاز به کار شوراهای جدید قراردادهایی در شهرداری ها بسته می شود که در طول شش سال گذشته بی سابقه است به همین خاطر به نظر می رسد خطری شهرداری و شوراهای شهر را تهدید می کند،

وی در ادامه افزود: حال که فرصت تغییر و تحول ایجاد شده است حیف است فرصت جدیدی به شوراهای جدید ندهیم تا فعالیت خود را زودتر آغاز کنند.

نماینده مردم بوکان اظهار داشت: بعضاً اتفاقاتی در حال رخ دادن است که از این تریبون قابل بیان نیست.

به گزارش مهر، ابتدا دو فوریت این طرح در جلسه علنی مطرح شد که پس از رای نیاوردن یک فوریت آن به رای گذاشته شد که آن نیز رای نیاورد، در صورت تصویب فوریت این طرح آغاز به کار شوراهای شهر و روستا همزمان با آغاز کار دولت یازدهم می شد.