طرح تابستانی نشاط، پویایی و امداد و نجات هلال احمر تیران و کرون آغاز شد

حجت الله صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های فصل تابستان هلال احمر تیران و کرون گفت: طرح نشاط و پویایی با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت در حوزه جوانان اجرا می‌شود که برنامه‌ریزی اجرای این برنامه با مشارکت کانون‌های جوانان روستایی، شهری و دانشجویی صورت گرفته است.

وی افزود: برگزاری دوره‌ها و كارگاه‌های آموزشی مختلفی شامل آسیب‌های اجتماعی، مهارت های زندگی، قرآن و معارف اسلامی، رایانه‌، علوم روز و همچنین کارگاه های توانمند سازی اعضای جوان از جمله برنامه های آموزشی این طرح است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان تیران و کرون برگزاری برنامه‌های اردویی با هدف ایجاد انگیزه و علاقه بین جوانان به منظور كسب فضائل فردی و اجتماعی و همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی، برگزاری همایش و سمینارها را از جمله برنامه های طرح نشاط و پویایی عنوان کرد و افزود: اجرای طرح کاروان‌های نیکوکاری و ارائه خدمات بشر دوستانه نیز در طول فصل تابستان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح نشاط و پویایی امسال همزمان با ایام ماه مبارک رمضان است،گفت: به این مناسبت طرح نشاط در صیام نیز برگزار می‌شود که در این طرح بعد از اقامه نماز ظهر تا افطار تعدادی کلاس‌ مذهبی برگزار و از افطار تا سحر نیز برنامه‌های ورزشی، تفریحی،آموزشی و معنوی مختلف اجرا خواهد شد.

صالحی با اشاره به اینکه شهرستان تیران و کرون در چهار راه اصلی عبور و مرور کشور و حجم عظیم سفرها قرار گرفته ، تصریح کرد: طرح امداد و نجات جاده‌ای و کوهستان از خردادماه آغاز و تا پایان شهریور به مدت 112 روز اجرا می‌شود.