واشنگتن آماده برقراری پرواز مستقیم به تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جاودانی تبریزی در این خصوص افزود: با توجه به رایزنی های صورت گرفته در واشنگتن، در صورت موافقت ایران آماده انجام مذاکرات به نمایندگی از طرف ایشان (دولت جمهوری اسلامی) با ادارات مرتبط در واشنگتن و آماده سازی یادداشت تفاهم مورد نیاز است.

وی همچنین از خطوط هوایی دلتا به عنوان طرف آمریکایی مورد نظر مبنی بر ارائه خدمات در این خط پروازی به اتفاق هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) خبر داد. وینابل با ۱۱۵ سال سابقه فعالیت و ترکیبی خاص از وکلا مانند دادستان کل ایالات متحده (دولت کارتر) ، در تنظیم مقررات و روابط دولتی واشنگتن مشارکت مستقیم دارد.