500 هزار دلار درآمد کلینتون در 90 دقیقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاندلزبلات، "بیل کلینتون" رئیس جمهوری اسبق آمریکا بیشترین دستمزد را برای سخنرانی در مراسم و برنامه های مختلف می گیرد. بر اساس این گزارش کلینتون با دریافت 500 هزار دلار برای 90 دقیقه سخنرانی، یکی از سخنرانان میلیونر در میان سیاستمداران سابق به شمار می رود.

هر چند دریافت مبالغ هنگفت به عنوان دستمزد در بین مقامات پیشین کشورهای غربی موضوع جدیدی نیست اما مبلغی که کلینتون دریافت می کند به مراتب بیشتر از میزان دریافتی مقامات سابق دیگر کشورها است. به عنوان مثال "گونتر بکشتاین" نخست وزیر پیشین ایالت بایرن برای هر یک ساعت سخنرانی 5 هزار یورو می گیرد. این میزان برای روسای جمهوری پیشین آلمان به 20 تا 25 هزار یورو در ساعت می رسد.

همچنین "یوشکا فیشر" وزیر خارجه اسبق آلمان در ازای هر ساعت سخنرانی 30 هزار یورو به دست می آورد. در این میان "گرهارد شرودر" صدراعظم پیشین آلمان با دریافت 50 تا 75 هزار یورو برای هر سخنرانی، گرانترین سخنران آلمانی لقب گرفته است.