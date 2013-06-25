به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاهپسند ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از قهرمانان تولید محصولات کشاورزی و باغی اظهار کرد: در حال حاضر 300 هزار هکتار مزارع ارگانیک در كشور ايجاد شده كه اين امر موجب شد تا سال گذشته 22 هزار لیتر سم و 25 هزار تن کود شیمیایی کاهش مصرف را شاهد باشيم.

مدیر کل دفتر ترویج وزارت جهاد کشاورزی ارائه الگوهاي عملي را يكي از طرح هاي وزارت جهادكشاورزي دانست و گفت: 92 درصد منابع تولید در اختیار کشاورزان است بنابراين دولت باید تولید و حمایت از تولید را در دستور كار قرار دهد.

شاهپسند تصريح كرد: سياست گذاران بايد توانمندسازی تولید کننده و حمايت از توليد را به صورت جدی در دستور کارخود قرار دهند.

وي با اشاره به كوتاه كردن دست واسطه ها گفت: ایجاد بازارهای محلی دست واسطه ها را قطع مي كند و موجب مي شود توليد كننده متضرر نشود.