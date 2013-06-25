بیش از 26 هزار تهرانی در فصل بهار در ایرانشهر تئاتر دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با پایان فصل بهار و از نخستین روزهای فصل تابستان 26455 نفر از نمایش‌های صحنه‌ای تماشاخانه ایرانشهر دیدن کردند. در فصلی که گذشت تماشاخانه ایرانشهر علاوه بر اجراهای اعلام شده در این مجموعه، میزبان نمایشگاه عکس جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، نمایشنامه‌خوانی خانه تئاتر ایران، اجراهای نمایش خیابانی مربوط به جشنواره تئاتر دانشگاهی و همچنین جشنواره 15 خرداد و برگزاری 6 مراسم افتتاح نمایش با حضور هنرمندان نامی کشور، جشن های محیطی به مناسبت روز جهانی تئاتر و ... نیز بوده است.

نمایش‌هایی چون"باغ آلبالو" به کارگردانی حسن معجونی، "قرار داد با مرگ" به کارگردانی داریوش مودبیان، "سه گانه اورنگ" کار محمد حاتمی"یرما" اثر علی رفیعی، "شام با دوستان" به کارگردانی آیدا کیخایی و "مرد بالشی" با کارگردانی مشترک محمد یعقوبی و آیدا کیخایی نیز از نمایش‌های اصلی تماشاخانه ایرانشهر است که در میان استقبال هنرمندان و مخاطبان به روی صحنه رفته‌اند.

سایت تماشاخانه ایرانشهر نیز در فصل بهار مورد استقبال و بازدید مخاطبان واقع شد و بیش از نود هزار نفر با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مجموعه ضمن اطلاع از مجموعه برنامه‌های فرهنگی و هنری این مجموعه از اخبار و گزارش‌های این سایت اطلاعات مورد نظر را کسب کردند.

از اول خرداد ماه امسال، نمایش های "یرما" علی رفیعی، "شام با دوستان" آیدا کیخایی و "مرد بالشی" محمد یعقوبی و آیدا کیخایی یک به یک در سالن های تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفته‌اند.

نمایش "یرما" نوشته فدریکو گارسیا لورکا و طراحی و کارگردانی علی رفیعی است که از اول خرداد اجراهای خود را آغاز کرده است، هر شب به جز شنبه‌ها ساعت 20 در تالار استاد سمندریان اجرا می‌شود.

همچنین نمایش "شام با دوستان" به کارگردانی آیدا کیخایی از ششم خرداد ساعت 18:30 در تالار شماره یک ایرانشهر اجرا می شود. دونالد مارگولیز نویسنده نمایش "شام با دوستان" و زهره جواهری مترجم این نمایشنامه است. نیکی کریمی، بهناز جعفری، احمد ساعتچیان و امیررضا دلاوری بازیگران نمایش "شام با دوستان" هستند.

نمایش "مرد بالشی" نوشته مارتین مک‌ دونا کار مشترک محمد یعقوبی و آیدا کیخایی شامگاه 3 خرداد ماه اجرای خود را در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده است. نمایش "مرد بالشی" با حضور علی سرابی، پیام دهکردی، احمد مهرانفر و نوید محمدزاده ساعت 20:30 در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شود.