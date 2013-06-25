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۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۰

محمدی خبر داد:

1200 نفر در شهرک صنعتی بروجرد مشغول به کار هستند

1200 نفر در شهرک صنعتی بروجرد مشغول به کار هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت: 1200 نفر در شهرک صنعتی بروجرد مشغول به کار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای کاهش تصدی گری دولت و پیاده سازی اصل 44 و همچنین اجرای قانون واگذاری اداره و مالکیت شهرکها و نواحی صنعتی این شرکت نسبت به تاسیس شرکت خدماتی بروجرد اقدام و مراحل ثبت شرکت را انجام داده است.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون اداره و مالکیت شهرک صنعتی بروجردذ به صاحبان واحدهای تولیدی شهرک که در واقع سهام دار شرکت یاد شده هستند واگذار می شود.

محمدی افزود: به این ترتیب صنعتگران به طور مستقیم در اداره و مالکیت شهرک صنعتی بروجرد دخالت دارند و با توجه به اینکه این شرکت به صورت خودگردان اداره می شود، می تواند در چارچوب اساسنامه نسبت به انجام سایر فعالیتهای درآمد زا نیز اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان تصریح کرد: شهرک صنعتی بروجرد دارای 63 هکتار مساحت بوده و 74 واحد مستقر با اشتغالزایی هزار و 200 نفر در آن فعالیت می کنند.

محمدی با بیان اینکه این شهرک صنعتی با همه امکانات زیر بنایی واگذار شده است بیان داشت: از زمان پیاده سازی این قانون خوشبختانه ارکان مدیریت شرکت یاد شده اقدامات بسیار موثری در خصوص زیباسازی شهرک انجام داده اند.

وی گفت: در همین راستا شهرک صنعتی شماره 1 و 2  خرم آباد نیز که در مراحل تاسیس هیئت موسس و اعضاء هیئت مدیره و ثبت شرکت هستند به زودی به شرکت های خدماتی واگذار می شوند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان یادآور شد: شرکت شهرکهای صنعتی استان توانسته در پیاده سازی این قانون در بین شرکتهای استانی گروه سه رتبه اول و در مجموع در سطح همه شرکتهای استانی کشور رتبه سوم را کسب کند.

کد مطلب 2083636

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