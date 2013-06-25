جشنواره حضرت علی اکبر (ع) در استان کرمانشاه برگزار شد/ تجلیل از 14 جوان موفق و برتر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از جوانان برتر و جشنواره حضرت علی اکبر (ع) پیش از ظهر سه شنبه در سالن اجتماعات حضرت ولی عصر (عج)اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه برگزار شد.

در این جشنواره از14 جوان برتر استان در بخش های مختلف از جمله؛ "جوان و عرصه فرهنگ و هنر"، "طلبه جوان"، "جوان وکارآفرینی"، "کشاورزی و روستایی جوان"، "جوان و علم و فناوری"، "جوان و فعالیت های اجتماعی"، "سرباز جوان"، "جوان با توانایی‌های خاص "، "(جوان معلول)"؛ "جوان و قرآن"و "جوان و ورزش" تقدیرشد.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در این جشنواره بابیان اینکه مراسم هر ساله در کشوربه مناسبت روز جوان از 30 خرداد تا پنجم تیرماه به عنوان هفته جوان برگزار می شود ، گفت: قرار است امسال علاوه بر مراکز استان ها برای اولین بار مراسم درهفته جوان در تمامی شهرستان های استان کرمانشاه نیز برگزارشود.

محسن بیگلری با بیان اینکه ستاد ساماندهی به امور جوانان در 10 موضوع تخصصی جهت ارتقاء سطح فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و در مجموع سلامت وتوجه به مسائل مربوط به اوقات فراغت با رویکرد ارتقایی مورد توجه قرار گیرد، گفت: بر اساس آخرین سرشماری‌ها جمعیت استان کرمانشاه یک میلیون و 945 هزار نفر است که از این تعداد 650 هزار نفر جوان هستند.

وی با اشاره به اینکه 33 درصد جمعیت استان جوان هستند، بر ضرورت برنامه ریزی مناسب در مورد مسائل جوانان تاکید کرد و گفت: توجه به نقاط قوت و ضعف جوانان دراستان در زمینه اوقات فراغت از جمله مسائل مهمی است که باید دردستگاه‌های مرتبط با اوقات فراغت، افزایش نیروهای متخصص در این زمینه، افزایش میزان مشارکت سازمان‌های مردم نهاد مورد توجه قرار گیرد.

وی درادامه، متنوع بودن خلاقیت‌ها در ارائه برنامه‌ها را دارای نقش موثری در تدوین برنامه‌های اوقات فراغت برای جوانان ذکر کرد و افزود: در شرایط کنونی شاهد بهبود وضعیت نگرش مخاطبین و خانواده‌ها به این مقوله هستیم و این مسئله جای خوشحالی دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: برای اشاعه و رشد و بالندگی امور فرهنگی و توجه به اوقات فراغت جوانان باید در زمینه فعالیت های اجتماعی، ورزشی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این مراسم از خانم ها( نیلوفر محمدی،شعبانی، آزاده رحیمی، بیتا تیموری و مریم پژاوندی) و آقایان( قباد حیدری، عبدالرضا دائمی، مرتضی محجوبی،فرشاد خادمی، ساسان فتحی، علی مقدسیان،مهدی عظیمی وایرج وطن دوست) در عرصه های مختلف در دستگاه های استان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

لازم به ذکر است، در این مراسم از آقایان دکترغلامحسین روشنی، دکتر کیومرث شرفی ورستگار حسینی که سه نخبه کرمانشاهی و مطرح کشورند به طور ویژه تقدیر شد.

