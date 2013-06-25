احداث 24 سالن ورزشی جدید برای آموزش و پرورش مازندران

سید علی ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 69 سالن ورزشي شامل 36 سالن سقف بلند و 33 سالن سقف كوتاه در اختيار آموزش و پرورش مازندران است.



وي بيان داشت: سالن 308 مترمربعي پيامبر اعظم (ص) لاريجان كوچكترين و سالن دو هزار و 207 متر مربعي قائم شهر بزرگترين سالن سقف بلند و سالن 40 متري هاشمي نسب ساري كوچكترين و 486 متر مربعي شهيد پروري رامسر بزرگترين سالن سقف كوتاه استان است.



ساداتی گفت: اين سالن ها با پوشش دادن رشته هاي فوتبال، ژيمناستيك، ورزش هاي رزمي و شطرنج در ساعات آموزشي در اختيار دانش آموزان خواهد بود.



وي افود: 10 سالن درون مدرسه اي ،3 استخر روباز و يك استخر سر پوشيده نيز جز اين فضاها مي باشند.



معاون تربيت بدني و سلامت آموزش و پرورش استان تصريح كرد: مازندران 24 سالن ورزشي ورزشي در دست احداث دارد كه شامل 14 سالن درون مدرسه اي است.



ساداتي گفت: براي كمك به تامين سلامت روحي و جسمي و غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان در مجموع 36 هزار و 290 متر مربع فضاي ورزشي توسط آموزش و پرورش تدارك و ساماندهي شده است.

مازندران دارای شش هزار واحد آموزشی است.



