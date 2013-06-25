جشنواره" تجارب "در همدان برگزار شد/4 اثر برگزیده شدند

عباس حسني محتشم در گفتگو با مهر اظهار داشت: جشنواره "تجارب" در راستای بهره مندي از تجارب، ابتكارات و خلاقيت هاي اوليا دانش آموزان و مربيان مدارس كه در عرصه تعليم و تربيت موجب تسهيل و تسريع در روند فعاليتها شده و يا بسترهاي لازم رشد كيفي و كمي را در مدارس ايجاد کرده اند، برگزار شد.

وی گفت: با توجه به لزوم و ضرورت انتقال اين تجارب ارزشمند به مدارس ديگر، جشنواره "تجارب" در اين استان مطابق سالهای گذشته برگزار شد.

وي عنوان كرد: در این جشنواره آثار در دو بخش اجرايي و پيشنهادي جمع آوري شد كه پس از بررسي و داوري 44 اثر ارسالي از سراسر استان همدان، تعداد 4 اثر برگزیده شدند.

وی گفت: از این تعداد دو اثر در بخش اجرايي و دو اثر در بخش پيشنهادي و مطالعاتي به عنوان آثار برترانتخاب و به سازمان مركزي معرفي شدند.

حسني محتشم اضافه کرد: آثار برگزيده در بخش اجرايي متلعق به زهرا صفري و رقيه زارعي با عنوان "شركت و نظارت اوليا در امور قرآني و فرائض ديني و مشاركت اوليا در تقويت نماز و فرائض ديني" از هنرستان شهيد سادلجي شهرستان كبودر اهنگ برتر شد.

وی گفت: اثر فاطمه پور الماسي با عنوان" دفترچه هاي رابط و با موضوع مشاركت اوليا در امور آموزشي" از مدرسه نمونه دولتي شهيد خزايي شهرستان اسدآباد نیز برتر شد.

حسنی محتشم گفت: در بخش پيشنهادي عبدالعلي باستان مدير مجتمع شهيد قنبري با عنوان "كيفيت بخشي به كارمشاوره در دوره راهنمايي و متوسطه و با موضوع خانواده و خدمات راهنمايي و مشاوره" از شهرستان بهار و داود بيگلري با عنوان "تعمير وسايل و تجهيزات آموزشگاه و با موضوع مشاركت تخصصي و مهارتي اوليا" از جوكار برگزیده شد.