صدور خدمات فنی و حرفه ای به عراق/ بیمه کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی حسینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران لرستان با اشاره به روابط وزارت کار با کشورهای دنیا در زمینه های مختلف اشتغال، آموزش فنی و حرفه ای و ... اظهار داشت: در حال حاضر کار صدور خدمات در بخش فنی و حرفه ای از سوی ایران به کشورهای مختلف به خصوص عراق و اقلیم کردستان عراق در حال انجام است.

وی با بیان اینکه کشور ایران جزء بنیانگذاران سازمان بین المللی کار در جهان است، عنوان کرد: طی هفته گذشته ریاست سه جلسه عدم تعهد، آسیا و اقیانوسیه و گروه دولتهای ژنو با ایران بود.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل با تاکید بر استفاده ایران از تجربیات سایر کشورهای دنیا در زمینه کسب و کار، اشتغال و آموزشهای فنی و حرفه ای بیان داشت: به زودی بخش خصوصی ایران نیز در این زمینه به کشورهای مختلف عزیمت خواهند داشت.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به کارگرانی اشاره کرد که به صورت سنتی برای کار به کشورهای دیگر عزیمت می کنند و گفت: این کارگران بیشتر به کشورهای جنوبی خلیج فارس، قطر، امارات، کویت، عمان و عراق برای کار عزیمت می کنند.

وی با بیان اینکه طبیعی است که بعضی افراد به دلایل حضور خانواده و بستگان خود به این کشورها برای پیدا کردن کار عزیمت کنند افزود: البته تاکید وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی عزیمت این افراد به صورت قانونمند است.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل با بیان اینکه این افراد باید از طریق کارایابیها اقدام به عزیمت به کشورهای دیگر برای کار کنند عنوان کرد: در این صورت مشکلاتی مانند پوشش بیمه ای آنها نیز برطرف می شود.

حسینی با بیان اینکه برخی از این افراد فاقد پوشش بیمه ای هستند گفت: با پیگیریهای صورت گرفته از طریق وزارت امور خارجه و تامین اجتماعی قرار بر این شده که این افراد از این پس تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه ساز و کار این امر فراهم شده است بیان داشت: این اقدام در راستای سازماندهی این افراد صورت می گیرد و اینکه بتوانند در همه حال در کشورهای خارجی کار کنند.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل همچنین از تبادل نظر ایران با چندکشور آفریقایی برای ایجاد روابط کسب و کار و آموزشهای فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: در این زمینه با این کشورها قراردادهایی نیز منعقد شده است.