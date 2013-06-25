برنامه های تابستانی شهرداری قزوین آغاز می شود

سید علی فخار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان مسابقات مختلف ورزشی شامل فوتسال، والیبال، طناب کشی، داژبال(وسطی)، ورزشهای بومی و محلی و باستانی را برای شهروندان برگزار خواهیم کرد.



فخار با اشاره به آغاز فصل تابستان و افزایش برنامه های ورزشی و تفریحی در این مقطع زمانی برای شهروندان تصریح کرد: برگزاری سومین جشنواره ملی بازی و اسباب بازی همزمان با دومین جشنواره روز قزوین در شهریورماه مهمترین برنامه ها در این بخش است که درصددیم مسابقاتی که بیشتر جنبه همگانی داشته باشد را اجرا کنیم.



وی بیان کرد: بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه، ورزشهای همگانی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار شده و شهرداری ها و سازمانهای تابع که به نوعی متولی ارزشهای همگانی در جامعه هستند می توانند در جهت توسعه ورزش همگانی تلاش کنند.



این مسئول اظهارداشت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین با تأثیرپذیری از این رویکرد، توسعه ورزش برای عموم مردم را با توجه به تهیه پیوست های فرهنگی برای این برنامه ها، در دستور کار خود قرار داده است.



فخار با اشاره به اقداماتی که طی سالهای اخیر از سوی سازمان فرهنگی ورزشی برگزار شده، عنوان کرد: برگزاری همایش ها و ورزشهای صبحگاهی و عصرگاهی در تمامی بوستانهای شهر و تجهیز پارکهای کمتر برخوردار به امکانات ورزشی از جمله اقدامات انجام شده در راستای شادی، تحرک و سلامت شهروندان بوده است.



مدیر ورزش سازمان فرهنگی ورزشی یادآورشد: هفت مرکز ورزشی سازمان در راستای ارائه خدمات سریع و کیفی به مردم فعالیت می کند و مجموعه فرهنگی ورزشی پردیس، سالنهای ورزشی کوثر، هشت بهشت و پردیس، زمینهای چمن مصنوعی میلاد و مصلی، در کنار زمین اسکیت پارک ملت و زمین ورزشی روباز سپهر در مناطق مختلف قزوین برای استفاده جوانان و نوجوانان فعالیت می کنند.



این مسئول در رابطه با برنامه ها و کلاسهای ورزشی این مراکز گفت: برگزاری کلاسهای ژیمناستیک، یوگا، آمادگی جسمانی، ایروبیک، ورزشهای رزمی، استیپ، بدنسازی، فوتسال، والیبال و بسکتبال برای افراد در سنین مختلف از مهمترین برنامه های مراکز ورزشی سازمان است.

وی اظهارداشت: سازمان فرهنگی ورزشی علاوه بر فراهم کردن شرایط برای ورزش شهروندان، در راستای توسعه ورزش در شهرداری ها و سازمانهای تابعه نیز با توجه به تأکید شورای اسلامی شهر قزوین، شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگی تلاشهای زیادی به انجام می رساند به طوری که تمام کلاسها برای بانوان رایگان و آقایان شاغل و فرزندانشان از تخفیف ویژه برخوردار هستند.



فخار به برنامه های این حوزه در راستای توسعه مراکز ورزشی سازمان اشاره کرد و گفت: ساخت مجموعه ها و زمینهای ورزشی جدید در شهر همچون زمین چمن مصنوعی مینودر، احداث زمین تنیس خاکی بوستان بانوان، واکاری زمین شقایق و احداث زمین های چمن که قابلیت بازی فوتبال، والیبال، بسکتبال و دومیدانی را داشته باشد در کنار ساخت زمین اسکیت در دستور کار قرار دارد.



وی یادآورشد: در سال جاری روند تجهیز بوستانها به ست های ورزشی ادامه خواهد یافت و در راستای توسعه ورزش در مناطق کمتر برخوردار شهر، شناسایی زمینهایی در مناطق جنوبی، برای احداث فضاهای ورزشی از اولویتهای سال جاری است.