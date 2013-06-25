مفتی مصر نسبت به برانگیختن آتش فتنه طائفه ای و مذهبی در این کشور هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شوقی علام مفتی مصر در بیانیه ای شهادت چهار شهروند شیعه در این کشور به دست سلفیهای تکفیری را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: اقداماتی همچون کشتن 4 شهروند شیعه و به آتش کشیدن منازلشان و مثله کردن اجسادشان عجیب و غریب است و با روحیه ملت مصر سازگاری ندارد.

وی افزود: اسلام با چنین اقداماتی که بر خلاف طبع و ماهیت بشری است مخالف است. مفتی مصر در ادامه خونریزی و کشتار را حرام دانست و اعلام کرد که این مسئله از تخریب خانه خدا نیز نزد پروردگار زشت تر و حرام تر است.

شوقی علام خاطرنشان کرد: اسلام مثله کردن اجساد را حرام کرده است و تشویق کرده است تا با جسد همچون انسان زنده تعامل شود و ضربه زدن به آن یا کشیدن آن را حرام دانسته است. مفتی مصر در پایان نسبت به برانگیختن آتش فتنه طائفه ای و مذهبی در مصر هشدار داد.

سلفی های مصر روز یکشنبه چهار نفر از شیعیان این کشور از جمله حسن شحاته از رهبران شیعه در مصر را در روستای ابومسلم در استان الجیزه به شهادت رساندند که این اقدام با واکنش شخصیت ها و جریان های سیاسی مصر و همچنین واکنش های منطقه ای روبرو شده است.