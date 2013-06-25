تامین آب شرب مهمترین مشکل در بازارچه های مرزی خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا لکزایی ظهر سه شنبه در کارگروه توسعه صادرات استان، با اشاره به اینکه 60 راس گاو به بازارچه میل دو کوهانه از 70 روز گذشته وارد شده است، اظهارداشت: این بازارچه برای دام سبک تعریف شده و جوایگوی نیاز دام سنگین نیست.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 150 میلیون تومان برای حفر چاه در این بازارچه هزینه شده است، افزود: با حفر سه چاه در این منطقه تنها یک چاه به آب رسیده که آن هم تنها دو هفته آب داشته است.

وی اضافه کرد: هم اکنون این منطقه با مشکل کمبود آب و تامین آب با تانکر سیار مواجه است که باید برای آن تدبیر شود.

لکزایی با اشاره به اینکه برای ورود دام قرنطینه ای در این بازارچه ساخته نشده است، گفت: فضایی برای این امر فنس کشی شده که توسط دام های سنگین داخل قرنطینه تخریب شده و باید دوباره اصلاح شود.

رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی یادآور شد: باید مدت زمان ماندگاری دام ها در قرنطینه مشخص شده و سپس به کشتارگاه هدایت شوند.