کشاورزی مهمترین قطب اقتصادی شاهرود/ ضرورت کاهش فاصله بین تولید و تجارت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی در نشستی با کشاورزان برتر شهرستان شاهرود و استان سمنان در محل اداره جهاد کشاورزی این شهرستان ضمن بیان اینکه عدم پویایی و نشاط در اقتصاد کشاورزی کشور را محتاج به بیگانگان می کند، افزود: ما به مجموعه کشاورزی مانند دارایی هایی که در جبهه و جنگ داشته ایم نگاه می کنیم چرا که هدف دشمن ضربه زدن به جایگاه اقتصادی و سیاسی است و کشاورزی هم یکی از مهمترین قطب های اقتصادی ما محسوب می شود.

وی ایجاد نهاد های مردمی و تشکیل خانه کشاورزی را یکی از برنامه های خوب دولت یازدهم و آقای روحانی ذکر کرد و گفت: این مهم اگر کحقق شود موفقیت بزرگی خواهد بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود فاصله بین تولید و تجارت محصولات کشاورزی را یکی از بزرگترین مشکلات شهرستان ذکر کرد و افزود: این فاصله خصوصا در حوزه تولید غلات مانند گندم باید با تدابیر بیشتری برطرف شود تا وابستگی به واردات از بین برود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست، کمبود منابع آب را بزرگترین مشکل این استان ذکر کرد و افزود: راندمان آبیاری در حوزه کشاورزی باید افزایش یابد که البته اقدامات خوب و موثری در این زمینه صورت گرفته است اما جای کار بسیار دارد.

محمد قاسمی افزود: بهترین اقدام ما در بخش بهینه سازی مصرف آب استفاده از سیستم تحت فشار و بهره گیری از توسعه نوین آبیاری است که سهم آن برای شهرستان ما تا 80 درصد پیش بینی شده است.

وی، حوزه دامپروری شهرستان شاهرود را بسیار قوی و دارای پتانسیل بالا ذکر کرد و افزود: اداره دامپزشکی و مجموعه عشایری تولیدات خوبی را در این بخش داشته اند که صدور پروانه های بهره برداری از جمله کارهای در حال انجام است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود بیان کرد: آبزی پروری یک موضوع بسیار مهم در بخش دامپروری است که طرح آن درمنطقه فرحزاد و شمال غربی شهرستان به قوت در حال انجام است و از آن به عنوان یک فضای سالم و مفید می توانیم استفاده های لازم را داشته باشیم.

قاسمی یکی دیگر از کارهای مهم اداره جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود در بخش دامپروری را اصلاح نژاد گوسفندان ذکر کرد و اظهار داشت: انتقال جنین شتر نیز از جمله کارهای منحصر به فرد بود که در این شهرستان و برای اولین بار در کشور به ثبت رسیده است.

وی گفت: شهرستان شاهرود در سطح استان سمنان در زمینه تولیدات گیاهی هم توانسته بسیار خوب عمل کرده و نهال های با کیفیت عالی را تولید کند به همین دلیل ما باید از کشاورزان نمونه و تولید کنندگان برتر الگوبرداری و از تجارب و اطلاعات آن ها استفاده کنیم.

در پایان این نشست از 23 کشاورز و تولید کننده برتر شهرستان شاهرود و همین طور هشت کشاورز نمونه استان سمنان تقدیر شد.