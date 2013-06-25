  1. جامعه
  2. انتظامی
۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۰

نزاع خونین در قهوه خانه/ اراذل و اوباش آتش به پا کردند

نزاع خونین در قهوه خانه/ اراذل و اوباش آتش به پا کردند

چهار تن از اراذل و اوباشی که با حمله شبانه به قهوه خانه اقدام به ایجاد آتش سوز وی مجروح کردن چند رهگذر و تخریب خودروها کرده بودند، با شلیک پلیس دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 23:30 روز گذشته تعدادی از شهروندان با مراجعه به گشت کلانتری 144 جوادیه تهرانپارس مدعی شدند تعدادی از اراذل و اوباش با ورود به یک قهوه خانه در خیابان امین ضمن به آتش کشیدن قهوه خانه و تخریب ده ها خودرو تعدادی از رهگذران را با چاقو و قمه مجروح کردند.

بلافاصله با اعلام موضوع ا ز سوی واحد گشت به ستاد فرماندهی، خودروی اراذل و اوباش چند خیابان پایین تر شناسایی شد که 4 سرنشین خودرو در عملیات تعقیب و گریز با رها کردن خودرو اقدام به فرار کردند که با شلیک پلیس  زمین گیر شدند.

با حضور ماموران در قهوه خانه مشخص شد آتش توسط شهروندان خاموش شده است اما در جریان این حادثه جوان رهگذری به نام محمد 22 ساله مورد حمله اراذل قرار  گرفته و پس از مجروح شدن از ناحیه کتف به بیمارستان منتقل شده است. همچنین صاحب قوه خانه نیز دچار مجروحیت سطحی شده بود که برای شکایت به کلانتری منتقل شد.

سرهنگ علی اصغر صفی خانی رئیس کلانتری 144 جوادیه تهرانپارس با اعلام این موضوع به خبرنگار مهر گفت: در تحقیقات تخصصی مشخص شد اراذل و اوباش با صاحب قهوه خانه دارای خصومت شخصی بودند که برای تحقیقات بیشتر به پایگاه چهارم پلیس امنیت تحویل داده شدند.

 

کد مطلب 2083759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها