اجرای یک میلیون و 125 هزار طرح اشتغال و خودکفایی برای مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر رزمجو با اشاره به توانمند سازی اقتصادی مددجویان تحت حمایت در جهت کسب درآمد و خودکفایی این افراد گفت:این نهاد علاوه بر ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی به مددجویان تحت حمایت و فرزندان آنان، به اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی و ایجاد فرصتهای شغلی در قالب مشاغل خانگی و خود اشتغالی اقدام کرده است که با توجه به نظارتهای فنی و تخصصی و ارائه مشاوره‌های چهره به چهره توانسته است ثبات و پایداری این مشاغل را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 355 هزار طرح دامپروری تا کنون اجرا شده است،ادامه داد:تعداد طرحهای پرورش دام سنگین132 هزار طرح شامل 520 هزار راس دام یعنی معادل 6 درصد از دامهای کل کشور است.

مدیر کل طرحهای اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) تعداد طرحهای پرورش دام‌ سبک را 185 هزار طرح، شامل 5 میلیون و 800 هزار رأس دام یعنی معادل 3/7 درصد از دامهای کل کشور عنوان کرد و یادآور شد:تعداد 38 هزار طرح سایر طرحهای دامپروری شامل: پرورش شترمرغ، شتر، زنبورعسل و پرورش طیور را شامل می شود.

رزمجو، تعداد طرحهای کشاورزی را برابر با 57 هزار و 500 طرح با سطح زیر کشت بیش از 133 هزار و 863 هکتار عنوان کرد و گفت: این طرح شامل 35 طرح‌ زراعی با سطح زیر کشت 91 هزار و 392 هکتار،21 هزار طرح‌ باغی برابر با سطح زیر کشت 42 هزار و 151هکتار و 1 هزار و 500 طرح با سطح زیر کشت 320 هکتار است.

وی به تعداد 6 هزار طرح صیادی و آبزیان در زمینه صیادی و پرورش ماهیان گرمابی و سردابی اشاره و خاطر نشان کرد: طرح تولید کود ارگانیک ورمی‌کمپوست و تولید حشرات بیولوژیک از جمله برنامه های در حال اجرای این نهاد است.