رفع مشکلات جوانان نیازمند برنامه ریزی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی بعدازظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از جوانان و ورزشکاران استان، از جوان و جوانی به عنوان یک فرصت و غنیمت نام برد که خداوند سبحان آن را در خدمت انسان قرار می دهد.

وی عنوان کرد: استفاده درست و بهینه از این در زمان و برنامه ریزی صحیح می تواند تاثیر بسزایی در سعادت و رستگاری انسان داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در ادامه ضمن اهمیت توجه به جوانان اظهار داشت: باید به جوانان اعتماد کنیم و به آنها میدان بدهیم زیرا جوانان با شور و نشاط و بهره مندی از نیروی جوانی می توانند گام های بلندی در رشد و ارتقاء جامعه بردارند.

وی هچنین ادامه داد:بسیاری از یاران نبی مکرم اسلام ( ص) جوانان بودند و حضرت امام خمینی (ره) نیز جوانان را بسیار دوست می داشت و جوانان قسمت اعظمی از یاران و دوستان حضرت امام (ره) را تشکیل داده بودند.

آیت الله نور مفیدی خطاب به جوانان بیان داشت که قدر خود و ایام جوانی را بدانند زیرا طبق روایات رسیده از بزرگان دین مبین اسلام، قسمت اعظمی از یاران امام زمان (عج) در زمان ظهور را نیز جوانان با اخلاق، متدین، و مستعد تشکیل خواهند داد.

نماینده ولی فقیه گفت: جوانان کشورمان جوانانی خوب، با دلی صاف و ضمیری روشن هستند که در اکثر مناسبتهای ملی و مذهبی نظیر راهپیمایی های بزرگ روز قدس ، 22 بهمن و مراسم های نظیر شبهای احیاء ، اعتکاف و شاهد حضور چشمگیر آنها هستیم.

وی افزود: این نشان می دهد که جوانان ما جوانانی آگاه وخوبند، فقط باید برای آنها برنامه ریزی کرد و مشکلات مختلف آنها نظیر کار ، اقتصاد ، مسکن و... را مرتفع کنیم.

آیت الله نور مفیدی با اشاره به فرا رسیدن ماه پر فیض رمضان گفت: ماه شعبان مقدمه ای است برای ماه پرفیض رمضان و بهره برداری از فیوضات این ماه .