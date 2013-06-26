به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع محوری کتاب حاضر چالش‌ها و فرصت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه است. خاورميانه منطقه‌اي است که کشورهاي آن اشتراکات فرهنگي، تاريخي و اجتماعي فراواني با هم دارند. ايران هم به عنوان يکي از کشورهاي مهم اين منطقه داراي اشتراکات فراواني با ديگر کشورهاي منطقه است اما در روابط و تعاملات فرهنگي با اين کشورها با مشکلات و چالش‌هایي نیز روبرو است.

چالش‌ها؛ ذیل محورهای نظام‌های سیاسی متمایز، سیاسی شدن هویت و ایدئولوژیک شدن فرهنگ، نظم‌نوین جهانی، تعارضات مذهبی، زبانی و قومی، نفوذ فرهنگی وهابیت و نگرش‌های مذهبی متمایز و فرصت‌ها ذیل محورهای تاریخ، تمدن و دین مشترک، حضور شیعیان در منطقه، قابلیت‌های فرهنگی ایران، فرصت‌های حاصله از حضور دشمن مشرک منطقه‌ای و منافع مشترک منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند

در اين پژوهش فرصت‌ها و تهديدهاي فرا روي تعاملات فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانه بررسی و علل و عوامل ايجاد كننده آنها را روشن شد. به اين ترتيب ابتدا ويژگي‌هاي فرهنگي ـ سياسي كشورهاي منطقه خاورميانه بررسی شد و سپس با توجه به گفتمان فرهنگي انقلاب اسلامي مشخص شد چه فرصت‌ها و تهديدهاي فرهنگي فراروي جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانه وجود دارد.





با بازتعریف هویت و فرهنگ ایرانی بر اساس نظام دینی اسلام شیعی، از یک سو نظام‌های سیاسی متمایز با نظام جمهوری اسلامی در منطقه، و از سوی دیگر ایالات متحده امریکا به عنوان هژمون اصلی نظام نوین جهانی احساس خطر کرده و به مقابله با آن پرداختند. از سوی دیگر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فرهنگی ایران، تاریخ، دین و تمدن مشترک با سایر کشورهای منطقه، حضور شیعیان در منطقه و احساس خطر در مقابل رژیم صهیونیستی فرصت‌هایی را در مقابل نظام اسلامی قرار می‌دهد که این نظام می‌تواند با استفاده از این فرصت‌ها، چالش‌ها را به حداقل برساند.

کتاب حاضر در پی تبیین و توضیح این فرصت‌ها و چالش‌ها و ارائه راهکارهایی در این زمینه است. اثر حاضر از سه بخش و در قالب 14 فصل به شرح منتشر شده است.

«فرصت‌ها و چالش‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانه» تألیف عباس کشاورز شکری به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 115000 ريال منتشر شد.