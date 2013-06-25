لزوم واگذاری تولید محصولات فرهنگی به بخش خصوصی

عبادالله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراکز تولید و شاخص‌های محصول فرهنگی با کیفیت گفت: باور بنده این است که باید تولید محصولات فرهنگی تمام و کمال به دست بخش خصوصی سپرده شود، متاسفانه بخش حاکمیتی به بخش هایی ورود می کند که کار او نیست. کار حاکمیت تولید یک محصول فرهنگی نیست، این بخش باید رویکردهای فرهنگی را تعریف کند، مصادیق محصول فرهنگی را مشخص کند، فاخر بودن و ارزشمند بودن محصول فرهنگی را کنترل کند.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران افزود: این بخش نباید فراموش کند که برای تولید یک محصول فرهنگی باید برنامه ارائه دهد، حمایت کند و بستر ساز شود. بخش حاکمیتی نباید وارد عرصه تولید محصول فرهنگی شود زیرا فاقد فعالیت است و شمایی کارمندی دارد. کارمند نمی تواند خلاقیت به خرج دهد به این دلیل باید فرصت خلاقیت برای بخش خصوصی فراهم شود. کدام فیلم، کتاب و محصول فرهنگی را دیده اید که بخش دولتی آن را تولید کرده باشد و خوب باشد؟

تعدد مراکز فرهنگی اثرگذاری را کمرنگ می کند

رمضانی پیرامون چرایی اثرگذار نبودن فعالیت های فرهنگی با وجود ظرفیت های زیادی که در این زمینه در کشور وجود دارد، تصریح کرد:حوزه فرهنگ یک حوزه منسجم است که نباید دارای چندگانگی نگاه و اجرا باشد. حوزه فرهنگ نیازمند یک انسجام حقیقی است. یکی از مشکلات ما پس از انقلاب وجود مراکز متعدد تصمیم گیری در حوزه فرهنگی است. تمامی این مراکز در این حوزه به صورت توامان کار می کنند، تصمیم می گیرند و خود را صاحب نظر می دانند. این تعدد و تنوع نهادها که متاسفانه رویکرد واحدی نیز ندارند باعث می شود که فعالیت های فرهنگی آنچنان که باید اثر گذار نباشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تعریف ما از فعالیت فرهنگی چیست؟ آیا انجام فعالیت فرهنگی به خودی خود اثرگذار است؟ آیا می تواند مسائل مختلف جامعه را حل کند؟ فعالیت فرهنگی در واقع یا بستر ساز پروسه فرهنگ سازی است یا مکمل آن. متاسفانه ما این کارکرد را در مورد فرهنگ قائل نبوده ایم. بارها گفته ایم در جامعه نباید دروغ وجود داشته باشد، کار فرهنگی، عرضه محصولات فرهنگی مرتبط با این موضوع مهم است اما کار فرهنگی تنها بخشی از متغیرهایی است که مثلا در نهادینه کردن فرهنگ صداقت اثر گذار است. زمانی که در جامعه نه تنها با دروغ گویی برخورد نمی شود بلکه به آن امتیاز می دهند نمی توانید انتظار داشته باشید که با عرضه محصولات فرهنگی در قالب یک فعالیت فرهنگی تغییر ایجاد کنید.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران پیرامون شاخصه های محصول فرهنگی با کیفیت افزود: اگر بخواهیم به معیارهای یک محصول با کیفیت بپردازیم اولین نکته این است که آن محصول مشخصا بتواند بر اساس هدفی که در طراحی اولیه آن بوده است تولید شده باشد تا بتواند اثرگذار باشد. طراحی اولیه یک محصول فرهنگی نیز باید بدین صورت باشد که جامعه هدف را در نظر بگیرد، از ابزارها و تکنیک های هنری درست بهره برده باشد، با ذوق و سلیقه مخاطب هماهنگی و همخوانی داشته باشد تا همراهی آنها را جلب کند و در نهایت این که نسبت به پیشرفت های فرهنگی و ابزارهای هنری که در زمان خود است عقب مانده نباشد.