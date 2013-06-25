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۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۱

از ابتدای سال تاکنون انجام شد/

معرفی 1324 متخلف عرضه کالا در کهگیلویه و بویراحمد به تعزیرات حکومتی

معرفی 1324 متخلف عرضه کالا در کهگیلویه و بویراحمد به تعزیرات حکومتی

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت كهگيلويه و بويراحمد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یکهزار و 324 متخلف عرضه و فروش کالا در استان به تعزيرات حكومتي اين استان معرفي شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، داريوش ديوديده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ارزش ريالي این پرونده ها که مربوط به همه شهرستانهای استان است، بیش از پنج ميليارد ريال بوده است.

این مسئول اظهار داشت: در سال جاری، بيش از 40 هزار بازرسي از اصناف در سطح استان انجام و دو هزار و 420 مورد تخلف كشف شده است.

وی بیان داشت: این بازرسیها به صورت مستمر و فراگیر در راستای كنترل و جلوگيري از سوء‌استفاده‌هاي احتمالي در سطح بازار در استان انجام شده است.

ديوديده تصريح كرد: بازرسان اين سازمان به ‌طور ويژه گران‌فروشي، كم‌فروشي، درج نكردن قيمت و ارائه ندادن فاكتور را كنترل مي‌كنند.

وی افزود: بازرسان این سازمان هیچ تسامح و تساهلی با متخلفین ندارند و در صورت مشاهده تخلف در بازار سریعا آن را به تعزیرات حکومتی گزارش می کنند.

دیودیده همچنین گفت: يكي از وظايف دولت تأمين مايحتاج اساسي و عرضه آن بين مردم است و در اين راستا نمايشگاه ها و فروشگاه هاي عرضه كالاهاي اساسي در استان و در قالب طرح ضيافت اقدام به عرضه اين اقلام خواهند كرد.

وی یادآورشد: با تدابیر اندیشیده شده و ذخیره کالاهای اساسی، هیچ کمبودی در زمینه تامین کالاهای مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان وجود ندارد.

کد مطلب 2083868

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