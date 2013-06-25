برخورد قاطع دادگستری لرستان با تخریب منابع طبیعی/ صدور حکم برای برخی متخلفان

سید رحیم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدابیر دستگاه قضایی استان در خصوص حفاظت از منابع طبیعی اظهار داشت: در این راستا ستاد حفاظت از منابع ملي در دستگاه قضايي استان فعال است كه به اينگونه جرائم رسيدگي مي كند.

وی با بیان اینکه این ستاد با دبیری دادستان به صورت مستمر تشکیل جلسه می دهد، بیان داشت: در صورتیکه در جايي در این زمینه كوتاهي شده باشد در این ستاد مطرح و به طور جدی با تخلفات برخورد مي شود.

رئيس حفاظت و اطلاعات اداره کل دادگستري لرستان یادآور شد: از سوی دیگر هم در دادسراها و هم دادگاهها شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با تخریب منابع طبیعی و اراضی ملی وجود دارد.

کاظمی تصریح کرد: وضعیت پیگیریهای دادگستری در این زمینه به گونه ای است که می توانیم ادعا کنیم که از دستگاههای متولی امر در این زمینه دلسوزی و جدیت ما کمتر نیست.

وی به برخورد با معدن دارانی که منجر به تخریب طبیعت در منظقه چگنی شده اند نیز اشاره کرد و بیان داشت: در این زمینه پرونده های متعددی تشکیل شده که برخی از آنها منجر به صدور حکم نیز شده است.

رئيس حفاظت و اطلاعات اداره کل دادگستري لرستان با یادآوری اینکه دستگاه قضایی برای برخورد جدی و صدور حکم قاطع و قوی متناسب با جرم نیاز به تحقیقات زیادی دارد، عنوان کرد: با این وجود در زمینه تخریب جنگلهای چگنی احکام خوبی نیز صادر شده است.

کاظمی تصریح کرد: تلاش دستگاه قضایی در این راستا است که گامی در مسیر حفاظت از این سرمایه ملی بردارد.