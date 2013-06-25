خردادماه امسال 1366 مورد ماموریت اورژانس در همدان انجام شد

اکبر غیاث در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین از شکیل کارگاه بحران با تکیه بر پیشگیری و آمادگی در سوانح و حوادث در شهرستانهای رزن، اسدآباد و بیمارستان فاطمیه همدان خبر داد.

وی اظهار داشت: تکمیل بانک اطلاعات تجهیزات داخل آمبولانس، برنامه ریزی برای کاهش تلفات ناشی از حوادث ترافیکی، مکاتبه برای اعلام کمبود نیروی انسانی در مراکز فوریتهای پزشکی استان، درخواست بررسی چارت تشکیلاتی ستاد هدایت و نیز بررسی میزان رضایتمندی خدمات گیرندگان از عملکرد فوریتهای پزشکی 115 از دیگر برنامه های اجرا شده خردادماه امسال است.

مدیر مرکزحوادث و فريتهاي پزشكي همدان همچنین به گزارش هشت مورد حادثه ویژه ترافیکی و 12 مورد حادثه ویژه غیرترافیکی با 53 مصدوم و 12 فوتی به واحد EOC کشور اشاره کرد.

غیاث به انجام یک هزار و 740 مورد ماموریت شهری،492 مورد جاده ای، 134مورد ماموریت بین مراکز بیمارستانی توسط اورژانس 115 استان همدان نیز اشاره کرد.

وی افزود: در خردادماه امسال 145مورد مشاوره درماني با تکنسین های اورژانس توسط پزشکان ارتباطات در استان همدان نیز انجام شده است.

مدیر مرکزحوادث و فريتهاي پزشكي همدان با اشاره به انجام 452 مورد پذیرش موفق از مراکز استان، 14 مورد از تهران و سایر استان ها نیز گفت: 54 مورد پیگیری حل مشکل درمانی توسط ستاد هدایت 115 استان همدان نیز انجام شده است.