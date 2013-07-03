محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص اولویت های دولت آینده گفت: اگر بخواهیم حماسه اقتصادی رقم بزنیم باید فکری برای کسب و کار داشته باشیم و سرمایه هایی که به صورت کاذب در بازار سکه و طلا خودرو و بعضا برای ملتهب کردن قیمت های مسکن وارد این بازارها شده است را مدیریت کنیم.

وی اظهار داشت: البته افزایش قیمت در این بازارها کم کم در حال ته نشین شدن است و باید این سرمایه ها به درستی به سمت فضای کسب و کار و تولید سوق داده شود تا رونق اقتصادی در کشور بوجود آید.

عضو کمیسیون صنایع با بیان این که دولت آینده باید از مدیران پاک دست توانمند بدون حاشیه و از کسانی که اهل فتنه نبودند و هیچ حاشیه ای مترتب آن ها نیست استفاده کند، گفت: دولت باید به نکته مهمی که شعارش را نداد یعنی استفاده از جوان ها و نخبگان جامعه در کابینه عمل کند.

نماینده مردم بیجار در ادامه افزود: استفاده از جوانان و نخبگان به خصوص نسل سوم و چهارم انقلاب می تواند یک سرمایه گذاری در بحث مدیریتی کشور باشد.