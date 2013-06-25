اجرای مبارزه بيولوژيك در یک هزار هکتار از مزارع استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حميد نادريان پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: امسال 210 هكتار از باغ هاي انار، 700 هكتار مزارع پنبه، 300 هکتار گوجه فرنگي و 190 هكتار از مزارع ذرت زير پوشش مبارزه بيولوژيك قرار مي گيرند.

وي افزود: عوامل بيولوژيك براي مبارزه شامل زنبورهاي تريكوگراما و براگون توسط دو انسكتاريوم بخش خصوصي در شهرستان هاي گرمسار و شاهرود توليد مي شود و عمليات اجرايي در مزارع و باغ ها با نظارت هفت كارشناس بيولوژيك بخش خصوصي اجرا مي شود.

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان يادآوري كرد: برنامه ريزي اين طرح در سالجاري به گونه اي است كه شاهد افزايش قابل ملاحظه ی ميزان رهاسازي عوامل بيولوژيك و افزايش سطوح محصولات تحت پوشش هستيم.

وی گفت: بالا رفتن كيفيت عوامل بيولوژيك به دليل افزايش ناظرين تخصصي بيولوژيك نسبت به سال گذشته از نقاط مثبت طرح مبارزه بيولوژيك امسال است و سطوح اجرايي به نحوی تقسيم بندي شده كه تمام شهرستان ها از مزاياي اين طرح بهره مند شوند.

نادریان گفت: جلوگيري از آلودگي محيط زيست، تقويت عوامل بيولوژيك در طبيعت، استفاده از شيوه هاي غير شيميايي مبارزه با آفات، بيماري ها با هدف كاهش مصرف سموم شيميايي و در نهايت توليد محصول سالم از مهمترين اهداف مبارزه بيولوژيك عليه آفات محصولات زراعي و باغي در استان است.

وی افزود: در سال گذشته یک هزار و 150 هکتار از مزارع و باغ های استان سمنان تحت پوشش مبارزه بیولوژیک قرار گرفت.

مدير حفظ نباتات سازمان جهادكشاورزي استان سمنان با بیان اینکه این سازمان مقام اول در کاهش مبارزه شیمیایی در کشور را کسب کرده است، گفت: بر اساس گزارش های دریافتی از استان و بررسی های کارشناسی از طرف سازمان حفظ نباتات کشور عملکرد این سازمان سال گذشته در کاهش مبارزه شیمیایی در سبزی و جالیز موفقیت آمیز بوده است.

وی افزود: این مقام به لحاظ مدیریت اصولی و منطقی در استفاده مناسب از توان فنی استان سمنان برای دستیابی به امنیت غذایی به دست آمده است که حاصل زحمات مجموعه مدیریت حفظ نباتات در استان است.

نادریان در خاتمه تصریح کرد: سال گذشته در 39 هزار و 837 هکتار از مزارع و باغ ها مبارزه تلفیقی با آفات و مبارزه غیر شیمیایی انجام شده است.