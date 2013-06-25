عارف: نباید فردی را به رئیس جمهور تحمیل کرد چرا که حس سهم خواهی به وی القا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،جمعی از روزنامه نگاران اصلاح طلب در نشستی با معاون اول دولت هشتم به بیان دغدغه‌هایشان در حوزه فعالیتشان از جمله، آزادی روزنامه‌نگاران دربند، آزادی قلم در روزنامه‌ها و بازگشای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و نیز پیشنهاد به عارف برای حضور در دولت پرداختند.

محمدرضا عارف ضمن اظهار تاسف از برخوردهایی که در طی سالیان اخیر با برخی روزنامه نگاران شده است گفت:مشکلاتی که در خصوص رسانه‌ها مطرح شد، در مورد دانشگاه‌ها نیز وجود داشت. یعنی در دانشگاه ها نیز به همان میزان نگاه امنیتی بود و اجازه فعالیت به دانشجویان به صورت محدود داده می شد.

وی با تاکید بر اینکه باید مشکلات در فضایی صمیمی حل شود، یادآور شد: از ابتدا مطمئن بودم که نتیجه این حماسه حل مشکلات در کوتاه مدت خواهد بود. آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران و مساله حصر نیز باید با همراهی حل و فصل شود. برخی افراد که طی این مدت بازداشت شدند انگیزه ای جز خدمت به کشور نداشتند.

عارف در ادامه با تاکید بر اینکه نباید نقش مردم را در انتخابات نادیده گرفت، گفت: مردم پیروز این صحنه بودند و باید حداکثر استفاده را از شرایط کرد. چرا که مردم مطالباتی دارند که باید پاسخ داده شود ولی درک این را هم دارند که اگر بدانند همه مشکلات در حال برطرف شدن است، با دولت همکاری می ‌کنند.

معاون اول دولت اصلاحات با اشاره به اینکه باید دست دولت در انتخاب اعضای کابینه اش باز باشد، تصریح کرد: اگر رئیس دولت احساس کند، نیرویی به او تحمیل می شود باعث ایجاد فتنه و دعوا می شود. باید به رئیس جمهور پیشنهاد کرد اما نباید فردی را به وی تحمیل کرد چرا که حس سهم خواهی به وی القا می شود.

عارف با تاکید بر اینکه باید به دولت در هر سطحی کمک کرد، ادامه داد: جریانی وجود دارد که می خواهد، هر اتفاقی را به نفع خود مصادره کند.

وی با اشاره به اینکه باید نگاه ها به سمت سیاست زدایی و امیت زدایی حاکم شود، خاطرنشان کرد: باید تحملمان را بالا ببریم و اختلاف سلیقه‌ها را بپذیریم و ظلم است که این انتخابات را محدود به چند نفر کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه باشاره به فضای رسانه‌ای کشور نظام یادآور شد: رسانه ای که آلت دست باشد، نبودنش بهتر از بودنش است. مشکل رسانه‌های ما این است که بسیار آسیب‌پذیرند. شهامت نویسنده را نباید از او گرفت.

وی همچنین درباره تشکیل حزبی فراگیر که مورد پرسش یکی از حاضرین بود گفت:درباره ایجاد یک حزب فراگیر در حال تامل هستم نباید احزاب قائم به فرد باشند.

در این دیدار یکی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب در توضیح پاره‌ای از مشکلات صنفی گفت: در دوره هشت سال اصولگرایان از رهبر اصلاحات گرفته تا کوچک‌ترین اعضای یعنی روزنامه‌نگاران مورد تهدید و تهمت قرار گرفتند و روزنامه‌نگارانی که خود را در حاشیه امن می دیدند به هم صنفان خود اتهام‌هایی مانند جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و... زدند.

روزنامه نگاران اصلاح‌طلب از عارف خواستند تا فضا برای فعالیت برابر رسانه‌ای بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان فراهم شود و نگاه امنیتی از روزنامه‌نگاران برداشته شود.

اما به جز مسائل صنفی ،روزنامه نگاران اصلاح طلب خواستار حضور عارف در کابینه جهت پی‌گیری مطالباتشان شدند.

یکی دیگر از روزنامه نگاران در این خصوص اظهار داشت: حضور یک اصلاح‌طلب در کابینه دولت می‌تواند موجب پی گیری مطالبات اصلاح‌طلبان شود و از آنجایی که این مسئولیت سنگین است بر این باوریم که شما می توانید این مسئولیت را بپذیرید و قبول زحمت کنید.