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۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تحصیلات اعضای شوراهای حل اختلاف لرستان لیسانس به بالا است

تحصیلات اعضای شوراهای حل اختلاف لرستان لیسانس به بالا است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول اداره شوراهای حل اختلاف استان لرستان گفت: تحصیلات اعضای شوراهای حل اختلاف لرستان لیسانس به بالا است.

یارلله کاکولوند در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد میزان تحصیلات و تخصص اعضای شوراهای حل اختلاف استان اظهار داشت: ما ادعا نداریم که در این زمینه در حد ایده آل و کمال هستیم بلکه با نقایصی در این زمینه مواجه ایم ولی حرکت شوراهای حل اختلاف در لرستان روند رو به رشدی است.

وی ادامه داد: حداقل سطح تحصیلات اعضای شوراهای حل اختلاف در استان لیسانس است و برخی دیگر از اعضا دارای فوق لیسانس هستند.

مسئول اداره شوراهای حل اختلاف استان لرستان افزود: میزان تخصص و آگاهی اعضای شوراهای حل اختلاف استان به گونه های است که سال گذشته 28 نفر از این اعضا آزمون قضاوت قبول شدند.

کاکولوند با اشاره به روند بررسی پرونده ها در شوراهای حل اختلاف استان بیان داشت: طی سال گذشته 109 هزار پرونده وارد شوراهای اختلاف استان شده است که علاوه بر این تعداد بخشی از پرونده های سالهای قبل نیز مختومه شد.

وی ادامه داد: در مجموع طی سال گذشته 112 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف لرستان مختومه شد.

مسئول اداره شوراهای حل اختلاف استان لرستان یادآور شد: پیش از فعالیت شوراهای حل اختلاف زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی طولانی بود که با ورود شوراها به پرونده هایی که اهمیت قضایی کمتری دارند این زمان کاهش چشمگیری داشته است.

کاکولوند یادآور شد: طی سال گذشته شوراهای حل اختلاف استان 32 هزار پرونده را با صلح و سازش مختومه کرده اند.
 

کد مطلب 2083995

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