افزایش تعداد رشته های مقطع کارشناسی دانشکده محمد باقر (ع) ساری

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صداقتی پور عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از افزایش پنج رشته مهندسی برق قدرت، مکانیک، معماری، حسابداری، تربیت بدنی به مجموع رشته‌های کارشناسی دانشکده فنی واحد ساری خبر داد.

وی افزود: با ایجاد رشته های جدید تعداد رشته های کارشناسی این دانشکده به هفت رشته رسید.

وی، یکی از اهداف این دانشگاه را در حوزه آموزشی راه‌اندازی رشته‌های متنوع در تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز بازار کار عنوان کرد و افزود: این واحد دانشگاهی با ایجاد رشته‌های فنی و تخصصی شرایط اشتغال را برای دانش آموختگان بخش فنی در واحدهای صنعتی و بازارکار فراهم می کند.

رئیس دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری یادآورشد: هم‌اکنون بیش از دوهزار و 500 نفر در مقطع دو رشته کارشناسی و 13 رشته کاردانی مشغول تحصیل هستند که از سال تحصیلی جدید این رقم افزایش می‌ یابد.

صداقتی پوربا بیان اینکه امسال 600 نفر دانشجواز این دانشگاه فارغ التحصیل شدند، گفت: پیش بینی می شود در سال تحصیلی 92-93 حدود 800 دانشجو در دانشکده واحد فنی ساری جذب شوند.

وی بیان داشت: 90 درصد از دانش آموختگان مراکز علمی جذب واحدهای صنعتی و بازار کار می شوند.