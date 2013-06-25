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۴ تیر ۱۳۹۲، ۲۰:۱۸

فتحی اعلام کرد:

105 هزار شهروند ساروی تحت پوشش طرح فاضلاب قرار می‌گیرند

105 هزار شهروند ساروی تحت پوشش طرح فاضلاب قرار می‌گیرند

ساری - خبرگزاری مهر: کارشناس مشاور مهاب قدس گفت: 105 هزار شهروند ساروی در فاز نخست تحت پوشش طرح جمع آوری فاضلاب قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فتحی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از تصفیه خانه فاضلاب ساری، هدف از اجرای طرحهای فاضلاب را حفاظت از محیط زیست و بالابردن سطح بهداشت عمومی، بازیافت پساب تصفیه شده و استفاده مجدد از آن در امر کشاورزی، پیشگیری از بیماری های مسری ناشی از آلودگی آب و حفاظت از منابع آب زیرزمینی عنوان کرد.

وی افزود: دفع فاضلاب های خانگی از طریق چاههای جاذب، موجب آلوده شدن سفره های آب زیرزمینی شده و امنیت منابع تأمین آب شرب را به خطر می اندازد که اجرای شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب ضروری است.

فتحی یادآور شد: تصفیه خانه فاضلاب ساری در زمینی به مساحت 12 هکتار در  چهار مدول طراحی شده و هر مدول آن ظرفیت تصفیه فاضلاب به میزان 23 هزار و 240 مترمکعب در شبانه روز را دارد.

کارشناس مشاور مهاب قدس گفت: با جاری شدن 15 هزار واحد انشعاب فاضلاب در شهر ساری، 60 هزار شهروند از مزایای شبکه جمع آوری ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب بهره مند شدند.

فتحی افزود: تا کنون شش هزار و 600 متر مکعب فاضلاب وارد تصفیه خانه ساری شده است.

وی با بیان اینکه در مدول اول طرح فاضلاب ساری 105 هزار نفر تحت پوشش قرار می گیرند، یادآور شد: جمعیت تحت پوشش در سال مقصد 420 هزار نفر و ظرفیت تصفیه خانه 93 هزار متر مکعب  در شبانه روزخواهد بود.

 

کد مطلب 2084008

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