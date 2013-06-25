به گزارش خبرنگار مهر، حسین فتحی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از تصفیه خانه فاضلاب ساری، هدف از اجرای طرحهای فاضلاب را حفاظت از محیط زیست و بالابردن سطح بهداشت عمومی، بازیافت پساب تصفیه شده و استفاده مجدد از آن در امر کشاورزی، پیشگیری از بیماری های مسری ناشی از آلودگی آب و حفاظت از منابع آب زیرزمینی عنوان کرد.

وی افزود: دفع فاضلاب های خانگی از طریق چاههای جاذب، موجب آلوده شدن سفره های آب زیرزمینی شده و امنیت منابع تأمین آب شرب را به خطر می اندازد که اجرای شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب ضروری است.

فتحی یادآور شد: تصفیه خانه فاضلاب ساری در زمینی به مساحت 12 هکتار در چهار مدول طراحی شده و هر مدول آن ظرفیت تصفیه فاضلاب به میزان 23 هزار و 240 مترمکعب در شبانه روز را دارد.

کارشناس مشاور مهاب قدس گفت: با جاری شدن 15 هزار واحد انشعاب فاضلاب در شهر ساری، 60 هزار شهروند از مزایای شبکه جمع آوری ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب بهره مند شدند.

فتحی افزود: تا کنون شش هزار و 600 متر مکعب فاضلاب وارد تصفیه خانه ساری شده است.

وی با بیان اینکه در مدول اول طرح فاضلاب ساری 105 هزار نفر تحت پوشش قرار می گیرند، یادآور شد: جمعیت تحت پوشش در سال مقصد 420 هزار نفر و ظرفیت تصفیه خانه 93 هزار متر مکعب در شبانه روزخواهد بود.