150 جشن اعیاد شعبانیه در علی آبادکتول برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه میررسولی شامگاه سه شنبه در حاشیه جشن شعبانیه در شهرستان افزود: جشن هاي ميلاد شعبانيه در سطح روستا و شهرهاي علي آباد کتول و فاضل آباد به صورت با شکوه و با حضور سخنرانان برجسته شهرستان و روحانيون بومي و خود استقرار برگزار شد.

وي گفت: اعزام مبلغ در سطح مساجد و هيئات مذهبي با هدف تبيين و سيره علمي و عملي مولدين در اين ماه صورت گرفته است.

ميررسولي اضافه کرد:در اين محافل، مداحان اهل بيت به مولودي خواني و وصف جايگاه اهل بيت(ع) پرداختند.

وي تصريح کرد:شعبان المعظم، ماه درخشش اعياد بزرگ اسلامي است و جان و دل مسلمانان در اين ماه به مواليد خجسته آن منور مي شود و همه اين اعياد به نيمه شعبان منتهي مي شودکه روز ميلاد ابر مردي از سلاله پيامبر (ص) است که با حضورش خوبي ها را معنا مي بخشد و طعم شيرين عدالت را به جهانيان خواهد چشانيد.

کارشناس فرهنگي اين اداره گفت: بدون شک آن امام بزرگوار از پيروان و شيعيانش انتظار دارد که زندگي خويش را با التزام به ايمان و عمل صالح در مسير درک مراتبي از عبوديت الهي، براي دستيابي به نفس مطمئنه انتظام بخشيده و زمينه ظهورش را فراهم کنند.