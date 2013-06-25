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۴ تیر ۱۳۹۲، ۲۱:۵۲

میررسولی:

150 جشن اعیاد شعبانیه در علی آبادکتول برگزار شد

150 جشن اعیاد شعبانیه در علی آبادکتول برگزار شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگي اداره تبليغات اسلامي علي آباد کتول از برگزاری 150 جشن به مناسبت اعياد شعبانيه در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه میررسولی شامگاه سه شنبه در حاشیه جشن شعبانیه در شهرستان افزود: جشن هاي ميلاد شعبانيه در سطح روستا و شهرهاي علي آباد کتول و فاضل آباد به صورت با شکوه و با حضور سخنرانان برجسته شهرستان و روحانيون بومي و خود استقرار برگزار شد.

وي گفت: اعزام مبلغ در سطح مساجد و هيئات مذهبي با هدف تبيين و سيره علمي و عملي مولدين در اين ماه صورت گرفته است.
 
ميررسولي اضافه کرد:در اين محافل، مداحان اهل بيت به مولودي خواني و وصف جايگاه اهل بيت(ع) پرداختند.
 
وي تصريح کرد:شعبان المعظم، ماه درخشش اعياد بزرگ اسلامي است و جان و دل مسلمانان در اين ماه به مواليد خجسته آن منور مي شود و همه اين اعياد به نيمه شعبان منتهي مي شودکه روز ميلاد ابر مردي از سلاله پيامبر (ص) است که با حضورش خوبي ها را معنا مي بخشد و طعم شيرين عدالت را به جهانيان خواهد چشانيد.
 
کارشناس فرهنگي اين اداره گفت: بدون شک آن امام بزرگوار از پيروان و شيعيانش انتظار دارد که زندگي خويش را با التزام به ايمان و عمل صالح در مسير درک مراتبي از عبوديت الهي، براي دستيابي به نفس مطمئنه انتظام بخشيده و زمينه ظهورش را فراهم کنند.
کد مطلب 2084031

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