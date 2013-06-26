به گزارش خبرنگار مهر، حسین قنادیان سه‌شنبه‌شب در آئین رونمایی از تندیس شهید کشتکار(شهید شاخص کشوری) در برازجان با اشاره به اهداف نامگذاری سال‌ها به نام سال شهید شاخص، اظهار داشت: آشنایی جوانان و هنرمندان با این الگوها و اسوه‌ها در فعالیت‌های مختلف هنری از جمله این اهداف است.

وی به ابعاد شخصیتی شهید کشتکار اشاره کرد و بیان داشت: شهید غلامرضا کشتکار در حوزه تعلیم و تربیت انسان‌هایی متعهد و متدین را برای نظام تربیت کرد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور تصریح کرد: تجلیل از شهدا یک وظیفه است و همه باید در این مسیر گام بردارند و باید مشکلات خانواده شهدا را در هر شرایطی مرتفع کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: شهدا حق بزرگی بر گردن نظام اسلامی دارند و تجلیل از شهدا وظیفه همه مردم و مسئولان است.

قنادیان با اشاره به ویژگی‌های شهید کشتکار افزود: شهید کشتکار در واقع هنرمندی شهید بود و باید الگوی جوانان قرار گیرد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور با اشاره به اهمیت و جایگاه هنر و هنرمندان در جامعه خاطرنشان کرد: هنر باید در خدمت مکتب و دین قرار بگیرد تا ذهن‌ها را به سمت هدایت الهی بکشاند.

قنادیان تصریح کرد: معلم بودن و هنرمند بودن شهید کشتکار در واقع یک شاخصه مهم است و این شهید هنرمند حقوق معلمی خود را نیز در راه اسلام هزینه می‌کرد.

وی ابراز داشت: امسال در واقع چهارمین سال نامگذاری سال‌ها به نام شهیدان شاخص است و امیدوار هستیم با برنامه‌ریزی انجام شده این روند تداوم یابد.

این مسئول بیان داشت: با برنامه‌ریزی انجام گرفته، سازمان بسیج هنرمندان کشور هر سال را به نام یکی از شهدا نامگذاری می‌کند و امسال نیز براساس بررسی‌ها و تحقیقاتی که انجام شد شهید غلامرضا کشتکار فعال عرصه تئاتر و نمایش به عنوان شهید شاخص فرهنگی کشور معرفی شد.

وی به روند چهار ساله تعیین شهدای شاخص هنری سال اشاره کرد و بیان داشت: در سال 89 شهید اصغر زاده به عنوان شهید شاخص سال انتخاب شد و در سال 90 نیز شهید حبیب غنی‌پور شهید نوجوان ادبیات داستانی به عنوان شهید شاخص سال انتخاب شد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور اضافه کرد: در سال گذشته نیز شهید حاج سعید جان بزرگی که حلبچه را بین‌المللی کرد به عنوان شهید شاخص سال اتنتخاب شد و امسال نیز شهید غلامرضا کشتکار انتخاب شد که این یادواره به نام و یاد او برگزار می شود.

در این آیین از تندیس شهید غلامرضا کشتکار شهید شاخص کشوری رونمایی شد.