به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل سه‌شنبه شب در جمع بسیجیان شهرستان بوشهر اظهار داشت: حضور حماسی مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا حاوی پیام‌های بسیاری بود که دوستان و دشمنان انقلاب به خوبی این پیام‌ها را دریافت کردند.

وی اضافه کرد: حضور با شکوه مردم در انتخابات 24 خرداد نشان داد فشارها و تحریمات اقتصادی و سیاسی دشمنان باعث نخواهد شد تا ولی فقیه خود را تنها بگذارند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر ادامه داد: حماسه سیاسی جز با وجود امام عصر (عج)، بصیرت و آگاهی بالای مردم و رهنمودهای مقام معظم رهبری به وجود نیامد.

سرهنگ خرم‌دل با اشاره به اینکه ما موظف نسبت به انقلاب و نظام موظف به ادای تکلیف هستیم، افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات 24 خرداد و لبیک به ندای مقام معظم رهبری تو دهنی محکمی بر همه تبلیغات و یاوه گویی‌های دروغین دشمنان بر ادعای تقلب آنها بود.

برای دنیا ثابت شد که نظام اهل تقلب نیست

وی اظهار داشت: تبریک از طرف رقبای رئیس جمهور منتخب، پایان یافتن انتخابات بدون هیچ مساله امنیتی، حضور پر شور مردم در انتخابات از عواملی بود تا برای دنیا ثابت شود که نظام اهل تقلب نیست.

خرم‌دل خاطرنشان کرد: نظام و انقلاب ایران اسلامی به حدی از استواری و پایداری رسیده که مردم خودشان با بصیرت و آگاهی راه و اهداف خود را در قالب این نظام الهی یافته اند و از آن دفاع خواهند کرد.

وی یادآور شد: انتخابات 24 خرداد زمینه‌های نشاط و شادابی را در اقشار جامعه به وجود آورد و امید است رئیس جمهور منتخب با محقق کردن وعده های خود این شور و نشاط را حفظ کند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر در پایان گفت: باید رئیس جمهور منتخب را در راه رسیدن به اهداف متعالی نظام و حل مشکلات اساسی جامعه یاری کنیم.